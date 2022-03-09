Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
23.37
RUB
0.18
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 11 °C
Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле

Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле

420on.cz 160
Транспортное предприятие Праги (DPP) может начать строительство новой линии метро D на участке от Панкраца до Писнице. Министерство транспорта отклонило жалобу противников на выдачу разрешения на строительство. Таким образом, документы для начала строительства действительны, решение не может быть обжаловано.
Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле

«После истечения 15-дневного срока для вручения публичного постановления ничто не мешает начать строительство», — сказал вице-мэр Праги Адам Шейнгерр. По его словам, строительство может быть начато в апреле этого года.

Инвестором строительства выступает компания DPP, которая имеет все необходимые разрешения и уже выбрала подрядчика строительства. Первым будет построен участком метро от Панкраца до Нове Дворы. Затраты должны составить около 52 миллиардов крон с учетом инфляции. После этого строительство продолжится до депо Писнице, а в будущем будет построен участок от Панкраца до Площади Мира.

«Метро D является одной из самых важных инвестиций в Праге и Чешской Республике. Пересадочные станции Pankrác C и D будут обслуживать более 120 000 пассажиров в день. Праге нужны дополнительные линии метро, ​​чтобы развиваться и хорошо функционировать», — сказал Шейнгерр.

В январе этого года DPP завершила геологическую съемку, которую провела в четырех местах в Панкраце. Все постройки, созданные во время обследования, будут использоваться в дальнейшем. Теперь, например, будет использоваться та часть, которая будет служить переходом между линиями C и D и другими конструкциями. Стоимость исследования составила около 1,82 миллиарда крон.

Подготовка к строительству столкнулась с рядом проблем. Город должен был договориться с помещиками по запланированному маршруту. Ассоциация Pankrác Society подала несколько жалоб на строительство, в том числе обвинила муниципалитет в системной предвзятости, которые впоследствии министерство отклонило. Он также рассмотрел жалобу на выдачу разрешения на строительство от тех же заявителей. Антимонопольное управление тогда также рассматривало жалобу на тендер, в котором DPP отбирала строительных подрядчиков. Эта жалоба также была отклонена.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – обсуждение новостей и дискуссии
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
метро Прага Чехия строительство
Читайте
по теме 
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
03.01.2022 16:20 Общество
В январе общественный транспорт в Праге будет ходить по ограниченному расписанию
3917
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
22.12.2021 14:21 Экономика
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
1581
Из-за технической неисправности в центре Праги не работает метро
13.12.2021 09:40 Общество
Из-за технической неисправности в центре Праги не работает метро
2871
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova
26.11.2021 11:13 Экономика
Девелопер планирует построить жилые дома рядом с будущей станцией метро Olbrachtova
2690
Последние новости:
09
марта
Чешские СМИ: рубль резко падает, цены в России растут
09.03.2022 16:22 Экономика
Чешские СМИ: рубль резко падает, цены в России растут
31
Дальнейшее повышение цен на аренду квартир в Чехии. Война в Украине повлияет и на рынок недвижимости
09.03.2022 15:25 Экономика
Дальнейшее повышение цен на аренду квартир в Чехии. Война в Украине повлияет и на рынок недвижимости
386
«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян
09.03.2022 14:39 Политика
«Не стоит стричь всех под одну гребёнку». Ягр призвал чехов не запугивать россиян
809
На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству
09.03.2022 13:51 Политика
На беженцах в Чехии зарабатывают посредники по трудоустройству
577
Деньги для тех, кто поселил у себя беженцев в Чехии. Выплат придется подождать
09.03.2022 12:56 Политика
Деньги для тех, кто поселил у себя беженцев в Чехии. Выплат придется подождать
683
Чешские банки могут обанкротиться? ЧНБ предупреждает об ответственности за распространение слухов
09.03.2022 12:51 Экономика
Чешские банки могут обанкротиться? ЧНБ предупреждает об ответственности за распространение слухов
417
«Война не закончится быстро». Чешские пенсионеры о Путине и Украине
09.03.2022 11:51 Экономика
«Война не закончится быстро». Чешские пенсионеры о Путине и Украине
903
Минсельхоз Чехии: в аграрном хозяйстве можно трудоустроить от 40000 до 50000 человек
09.03.2022 11:40 Экономика
Минсельхоз Чехии: в аграрном хозяйстве можно трудоустроить от 40000 до 50000 человек
309
Чешские СМИ об Украине: «Сказали, это последняя возможность выехать», — говорит беженка из города Ирпеня
09.03.2022 11:04 Экономика
Чешские СМИ об Украине: «Сказали, это последняя возможность выехать», — говорит беженка из города Ирпеня
658
Чехия выдала украинцам 90 000 виз, в стране находится около 150 000 беженцев
09.03.2022 10:53 Общество
Чехия выдала украинцам 90 000 виз, в стране находится около 150 000 беженцев
715


Мобильная версия