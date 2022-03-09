Строительство новой линии метро D в Праге может быть начато в апреле

Транспортное предприятие Праги (DPP) может начать строительство новой линии метро D на участке от Панкраца до Писнице. Министерство транспорта отклонило жалобу противников на выдачу разрешения на строительство. Таким образом, документы для начала строительства действительны, решение не может быть обжаловано.

«После истечения 15-дневного срока для вручения публичного постановления ничто не мешает начать строительство», — сказал вице-мэр Праги Адам Шейнгерр. По его словам, строительство может быть начато в апреле этого года.

Инвестором строительства выступает компания DPP, которая имеет все необходимые разрешения и уже выбрала подрядчика строительства. Первым будет построен участком метро от Панкраца до Нове Дворы. Затраты должны составить около 52 миллиардов крон с учетом инфляции. После этого строительство продолжится до депо Писнице, а в будущем будет построен участок от Панкраца до Площади Мира.

«Метро D является одной из самых важных инвестиций в Праге и Чешской Республике. Пересадочные станции Pankrác C и D будут обслуживать более 120 000 пассажиров в день. Праге нужны дополнительные линии метро, ​​чтобы развиваться и хорошо функционировать», — сказал Шейнгерр.

В январе этого года DPP завершила геологическую съемку, которую провела в четырех местах в Панкраце. Все постройки, созданные во время обследования, будут использоваться в дальнейшем. Теперь, например, будет использоваться та часть, которая будет служить переходом между линиями C и D и другими конструкциями. Стоимость исследования составила около 1,82 миллиарда крон.

Подготовка к строительству столкнулась с рядом проблем. Город должен был договориться с помещиками по запланированному маршруту. Ассоциация Pankrác Society подала несколько жалоб на строительство, в том числе обвинила муниципалитет в системной предвзятости, которые впоследствии министерство отклонило. Он также рассмотрел жалобу на выдачу разрешения на строительство от тех же заявителей. Антимонопольное управление тогда также рассматривало жалобу на тендер, в котором DPP отбирала строительных подрядчиков. Эта жалоба также была отклонена.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: