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Администрация Праги одобрила строительство туннеля «Бланка 2» — из Либни в Страшнице

Администрация Праги одобрила строительство туннеля «Бланка 2» — из Либни в Страшнице

420on.cz 68
​Туннельный комплекс протяженностью восемь с половиной километров должен стать последним участком кольцевой автодороги вокруг центра Праги.
Администрация Праги одобрила строительство туннеля «Бланка 2» — из Либни в Страшнице

Администрация Праги подготовила и одобрила проект туннельного комплекса, который направит движение транспорта по городской кольцевой дороге от моста Барикаднику через Либень до Страшнице.

«Документация для решения о зонировании готова», — подтверждает Марек Ваха, представитель Института планирования капитального строительства, заявляя, что готовый проект предусматривает строительство шести тоннелей.

«Мы надеемся, что заявка на решение о зонировании будет подана в сентябре 2022 года», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

Комплекс, который иногда называют «Бланка 2», находится в стадии подготовки с 2019 года и после завершения станет самым длинным городским автодорожным тоннелем в Европе. Он будет длиннее на три километра участка «старой Бланки», который соединяет Бржевнов и Голешовички.

Инвестиции в проект составят около 100 миллиардов крон. Печальная ситуация сейчас особенно на улице Чупрова, которая с сегодняшней точки зрения является одной из самых серьезных ошибок столичной транспортной политики. Четыре полосы скоростных автомагистралей здесь заполнены легковыми автомобилями и грузовиками. В туннель будет направляться движение с улицы Чупрова, а также будут подъезды к метро с улиц Повлтавска и Зенклова.

«Когда мы завершим строительство туннеля, “Бланка” начнет работать как настоящая кольцевая автодорога. Это позволит перераспределить трафик в городе и в то же время предложить альтернативный маршрут, например, в случае пробок, но особенно в случае чрезвычайных ситуаций или ожидающих нас реконструкций», — поясняет Шейнгерр.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
дороги Автомобили Прага Чехия строительство
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