Администрация Праги требует как можно скорее определить размер компенсаций семьям, приютившим беженцев

Администрация Праги хочет, чтобы государство установило размер компенсаций для семей, которые разместили у себя украинских беженцев. Проживание в палатках, спортзалах или общежитиях — это крайний случай, полагает мэр города Зденек Гржиб.

С начала войны в Украине в пражском центре помощи беженцев были зарегистрированы более 33 000 человек, город организует размещение от 200 до 250 человек в день.Городские районы сейчас предлагают муниципалитету чуть более 500 мест для временного размещения. Администрация чешской столицы хочет, чтобы ЕС помог Чехии, Словакии и Польше справиться с волной миграции, заявил Зденек Гржиб.

«С моей точки зрения, абсолютно необходимо, чтобы размер компенсаций для владельцев недвижимости был установлен, это основной путь, по которому мы должны идти. Я твердо надеюсь, что правительство установит сумму, которая будет достаточно мотивировать владельцев, чтобы в таком жилье находилось как можно больше людей», — сказал Гржиб. По его словам, жилья за 180 крон в день — именно столько сейчас платит государство за взрослого в день — в мегаполисе уже не найти.

Из-за нехватки мест Праге пришлось на прошлой неделе начать размещать беженцев в спортзалах и залах культуры. От районов есть предложение еще примерно на 520 мест, но за три дня они будут заняты.

По словам заместителя мэра Праги Петра Глубучека, если власти не смогут быстро найти жилье, есть риск, что люди будут ночевать на тротуарах, в парках или в поездах. «Точка перелома действительно приближается. Мы упремся в эту стену либо через два-три дня, либо через две-три недели», — сказал Глубучек.

В настоящее время город занимается размещением беженцев. Помимо государства, по мнению руководства Праги, в нем должен участвовать и Евросоюз. «На прошлой неделе вместе с другими мэрами Пакта свободных городов (Прага, Братислава, Варшава и Будапешт) мы попросили президента (Европейской комиссии) Урсулу фон дер Ляйен профинансировать кризис, связанный с беженцами, из текущих и будущих программ субсидирования ЕС, чтобы ситуацию можно было решить системно», — сказал Гржиб.

Это позволит скорректировать условия получения денег из уже утвержденных программ, и больше денег может поступить из Европейского социального фонда. По словам Гржиба, еще один вариант — использовать временно замороженные деньги россиян, которые находятся в санкционном списке ЕС. Поэтому город призвал правительство составить список россиян и их имущества.

Источник: ceskenoviny.cz

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