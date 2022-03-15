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Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях

Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях

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В рейтинге, сравнивающем равное положение женщин и мужчин на рынке труда в странах ОЭСР, Чешская Республика продолжает опускаться в рейтинге, занимая 21-е место из 33 опрошенных стран.
Женщины в Чехии зарабатывают на 20% меньше мужчин на тех же должностях

У женщин в Чехии нет проблем с трудоустройством, но им все равно платят значительно меньше, чем их коллегам-мужчинам на тех же должностях. Эта разница увеличивается из года в год, поэтому женщины в среднем зарабатывают на 20%  меньше. Чехия по-прежнему отстает от западных стран по количеству женщин на руководящих должностях. Пандемия covid-19 остановила процесс уравнения женщин в трудовых условиях.

В рейтинге, сравнивающем равное положение женщин и мужчин на рынке труда в странах ОЭСР, Чешская Республика продолжает опускаться в рейтинге, занимая 21-е место из 33 опрошенных стран. 

«Работа чешских женщин по-прежнему недооценивается, поскольку они зарабатывают в среднем на одну пятую меньше, чем мужчины на тех же должностях», — говорит Андреа Линхартова Паланова, эксперт по управлению персоналом и равной оплате труда. По ее словам, большие различия в оплате труда сильнее всего бьют по чешскому рынку.

«Эта разница почти не изменилась за последние 20 лет, в 2000 году разница в заработной плате составляла 22 процента. Чешская Республика в этом отношении является одной из худших стран в ОЭСР», — сказала Линхартова Паланова. Ситуация хуже только в Японии, Эстонии и Корее. Лучшей из рассматриваемых стран является Люксембург, где разница составляет один процент. Греция, Новая Зеландия, Бельгия и Италия — 5%. Средний показатель по ОЭСР — 14%.

В результате пандемии также прекратилось постепенное сближение условий труда мужчин и женщин. «В этом отношении мы возвращаемся как минимум на два года назад, и различия в равных возможностях снова увеличились», — сказала Линхартова Паланова.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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