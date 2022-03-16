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Чехия будет платить от 200 до 250 крон за размещение беженцев в зависимости от типа жилья

Чехия будет платить от 200 до 250 крон за размещение беженцев в зависимости от типа жилья

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Государство будет платить от 200 до 250 крон в день за размещение украинских беженцев в зависимости от типа жилья. Об этом министры 16 марта договорились с губернаторами, заявил после встречи с журналистами министр внутренних дел Вит Ракушан.
Чехия будет платить от 200 до 250 крон за размещение беженцев в зависимости от типа жилья

Они также договорились о перераспределении мигрантов из наиболее загруженных регионов. Принятые меры должны быть одобрены правительством.

По словам Ракушана, государство платит 200 крон в день за размещение беженцев в спортзалах и подобных заведениях, независимо от того, ребенок это или взрослый. За проживание в пансионате размер компенсации составит 250 крон в день, треть из которых оплатят регионы.

Договоренность также подтвердил мэр Праги Зденек Гржиб. «Было четко заявлено, что это, вероятно, не та сумма, которая напрямую помогла бы Праге, но что она должна высвободить вместимость в других регионах, а благодаря этому механизму переселения, затем косвенно помочь Праге», — сказал он.

«Кроме того, есть договоренность о том, что еще неиспользованные государственные мощности, т.е. министерские, будут высвобождены и предоставлены в распоряжение регионов», — сказал глава МВД Чехии. Регионы определят в рамках своего центра помощи, каких беженцев им необходимо разместить таким образом.

Специальные визы в Чехии уже получили 170 000 беженцев из Украины. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
беженцы Украина Чехия Прага События на Украине война финансовая помощь
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