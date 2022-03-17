Российский олигарх получает деньги от строительства линии метро D. Мэр Праги просит правительство вмешаться.

Строительный гигант Strabag участвует в строительстве новой линии D пражского метрополитена. Администрации Праги не нравится, что деньги от контракта на строительство новой линии метрополитена поступают в компанию, совладельцем которой является российский олигарх Олег Дерипаска. Мэр Праги Зденек Гржиб призвал правительство и ЕС вмешаться.

Чешская столица заплатит почти 14 миллиардов крон за первый участок новой линии метро D на маршруте Pankrác–Olbrachtova консорциуму компаний, в который также входит австрийский строительный гигант Strabag. Его совладельцем в числе прочих является российский олигарх Олег Дерипаска, который находится в санкционных списках Великобритании и США из-за связей с президентом Владимиром Путиным. Остается неясным, почему Европейский Союз до сих пор этого не сделал.

Мэр Праги Зденек Гржиб уже обратился к правительству в связи с российской агрессией на Украине с просьбой ужесточить меры против российского капитала, связанного с Кремлем.

«Я призвал Минфин и правительство активно заняться проблемой российских олигархов и непрозрачных отношений собственности. Но ЕС также должен эффективно решать эту проблему. Прага и другие европейские города не могут служить убежищем для олигархов, поддерживающих путинский режим, который совершает военные преступления в Украине. Реакция чешского правительства должна быть максимально быстрой», — сказал мэр Гржиб.

«Столица осуждает войну против Украины. Однако решение о санкциях зависит от издания нормативного акта на европейском уровне с прямым воздействием на Чехию или на наш правительственный уровень. Как только это произойдет, мы свяжемся с транспортной компанией и юристами, чтобы быстро отреагировать», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шайнгерр.

Руководство мегаполиса признает, что муниципалитет уже не мог расторгнуть контракт на строительство новой линии метро в прошлом году, что также подтверждает директор пражской транспортной компании, которая является заказчиком строительства. «Законы не позволяют нам исключать кого-либо из контракта из-за позиции одного из акционеров», — сказал Петр Витовский, глава DPP.

«Metro D должен строить целый консорциум компаний (по данным сервера Zdopravy.cz, помимо Strabag, также Subterra, Hochtief CZ, Hochtief Infrastructure и Ed. Züblin, прим. ред.). Strabag — лишь один из них. Однако даже в чрезвычайной ситуации город как заказчик не может вмешиваться в уже выигранный контракт с подписанным договором, потому что это будет незаконная процедура. Однако правительство может и должно принять меры, давно пора», — заявил Гржиб.

По его словам, решением было бы заморозить активы российских крупных предпринимателей, которые лишились бы дивидендов, если бы владели акциями компаний.

«Прежде всего, правительство должно предпринять максимальные шаги, ведущие к тщательной регистрации активов лиц и компаний Российской Федерации, включенных в санкционные списки ЕС. После этого необходимо перейти к быстрой заморозке этих активов, что также должно привести к тому, что лица, находящиеся под санкциями, не получат свои дивиденды за доли в компаниях», — сказал Гржиб.

Правительство Чехии готовит специальные меры против компаний и предпринимателей, связанных с Кремлем и Путиным. Однако их точная форма пока неизвестна. «Кроме международных санкций, правительство готовит свои (санкции) против компаний с российскими собственниками. Но мы также готовы изменить законы из-за них», — заявил в начале марта министр финансов Збынек Станюра (ODS).

При этом руководство Strabag осудило российскую агрессию в Украине. Акционер компании Олег Дерипаска призывал к мирным переговорам, но напрямую не связывал имя Путина и его политический режим с военными действиями на Украине.

Источник: ceskenoviny.cz