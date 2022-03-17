На чешский рынок выходит новый девелопер

На чешский рынок выходит крупнейший словацкий девелопер в сфере жилищного строительства — Cresco Real Estate. Компания планирует построить 500 квартир в пражских Голешовицах, а общая сумма инвестиций превысит миллиарды крон.

Компания десять лет готовилась к выходу за пределы Словакии. Строительство SO-HO Residence было начато во второй половине февраля вводным этапом, который будет направлен на реконструкцию бывшего здания компании Tesla на улице V Háji. Это производственное здание, которое не использовалось уже несколько лет, подвергнется полной реконструкции. В результате будет создано 148 квартир и лофтов индустриального характера, которые планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

Первоначальный план Cresco заключался в том, чтобы построить новые офисы на территории бывшей Tesla. «Мы рассмотрели больше вариантов землепользования. Офисы были одним из них. Однако из-за того, что наша компания сфокусирована на Словакии, где преобладают жилые проекты, мы выбрали лучшее решение, которым, на наш взгляд, является жилой проект», — пояснил Алеш Сватонь, директор чешского филиала Cresco Real Estate.

Однако и сегодня девелопер не исключает строительства коммерческих помещений. «В настоящее время мы ориентируемся в первую очередь на жилую застройку, но если появится возможность инвестирования в коммерческий сегмент, мы будем рады ею воспользоваться. У нас есть свободные финансовые ресурсы для таких случаев, чтобы мы могли немедленно реагировать в высококонкурентной среде», — добавил Штефан Белеш, председатель совета директоров Cresco.

В рамках предпродажи Cresco выставила на продажу избранные квартиры с первой очереди, из которых примерно 80% были забронированы или уже проданы, при этом доступ к предпродажному предложению имели только зарегистрированные клиенты, воспользовавшиеся опцией регистрации на сайте проекта.

В настоящее время словацкий застройщик предлагает новые квартиры, на этот раз в рамках второго этапа проекта, и это уже публичная продажа.

Для жилья с планировками 3+кк и более цена за квадратный метр составляет в среднем около 145 тысяч крон. Наоборот, цены на самые маленькие квартиры поднимается до 170-180 тысяч крон за квадратный метр жилой площади.

«Первые годы требовалось знакомство в основном с чешским законодательством и пражским рынком недвижимости. Конечно, за это время рынок эволюционировал, цены на недвижимость выросли, ставки по ипотеке тоже выросли за последний год, так что мы однозначно выходим на рынок с SO-HO Rezidence в менее благоприятное время, чем это было в 2019-2021 годах», — комментирует глава правления Cresco.

Места, которые застройщик будет искать для потенциальных других проектов, которые он хочет реализовать в Чешской Республике, также будут адаптироваться к динамическим изменениям, которые рынок недвижимости претерпевает в прошлом году. Помимо столицы, она также хочет сосредоточиться на строительстве в регионах.

«У нас есть готовые свободные средства, и мы активно ищем возможности в Праге и окрестностях, а также ориентируемся на более крупные региональные города, такие как Брно, Оломоуц, Пльзень и Градец Кралове», — сказал Алеш Сватонь.

С другой стороны, на актуальный вопрос о том, не планируется ли переоборудовать часть проекта Cresco в арендное жилье, застройщик ответил отрицательно, несмотря на то, что такое жилье становится все более недоступным в Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: