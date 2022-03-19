Все отделения чешской почты будут закрыты 19 и 20 марта

Все отделения Чешской почты — даже те, которые обычно были открыты в выходные, — не будут работать 19 и 20 марта из-за технического обслуживания центра обработки данных.

В том числе будут закрыты специальные отделения выдачи посылок Balíkovna Partner, в эти выходные они не будут выдавать и принимать посылки.

Технологический перерыв начнется сегодня в 08:00 и продлится до 22:00 воскресенья. В течение этого времени веб-сайты, которыми управляет Почта Чехии, и все ее мобильные приложения, такие как отслеживание отправлений, почтовая информация, PodaniOnline и т. д., также будут недоступны. Также будет невозможно связаться с колл-центром Почты Чехии.

В понедельник отделения почты вновь откроются для посетителей.

Источник: seznamzpravy.cz