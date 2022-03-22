Советники Праги одобрили два обмена недвижимостью с государством на 2,2 млрд крон

В первую очередь город в обмен на большую часть больничного комплекса Буловка получит казармы в Карлине, комплекс Богдалец или здание на Гибернске улице.
«Оказывается, даже сейчас, во время кризиса с беженцами, нам катастрофически не хватает места. Мы размещаем людей в спортзалах, и есть пустующие здания, которые часто находятся в аварийном состоянии, но это здания, которые могли бы послужить на пользу Праге», — пояснил Хабр.
Объекты должны использоваться государственными организациями. «И могли бы быть эффективные инвестиции в недвижимость», — добавил советник.
Во вторую очередь муниципалитет обменяет свои участки в больнице Na Homolce и доме Фауста на Карловой площади на замок Велеславин и другие земельные участки.
Руководство муниципалитета несколько лет вело переговоры с государством об изменениях, но предыдущее правительство заблокировано переговоры из-за участков в Летнянах, которые бывший премьер-министр Андрей Бабиш хотел приобрести у Праги для строительства комплекса для чиновников.
По словам Хабра, сейчас переговоры разблокированы, а Минфин положительно относится к сделкам. Депутаты должны проголосовать за первый пакет в апреле-мае, а за второй — в июне, сказал советник.
Источник: novinky.cz
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