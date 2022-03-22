Советники Праги одобрили два обмена недвижимостью с государством на 2,2 млрд крон

В ближайшие месяцы Прага хочет одобрить два крупных обмена недвижимостью с государством на общую сумму 2,2 миллиарда крон. В понедельник советники Праги поддержали это решение, сообщил представитель мэрии Ян Хабр (TOP 09) после встречи.

Фото: Kasárna Karlín

В первую очередь город в ​​обмен на большую часть больничного комплекса Буловка получит казармы в Карлине, комплекс Богдалец или здание на Гибернске улице.

«Оказывается, даже сейчас, во время кризиса с беженцами, нам катастрофически не хватает места. Мы размещаем людей в спортзалах, и есть пустующие здания, которые часто находятся в аварийном состоянии, но это здания, которые могли бы послужить на пользу Праге», — пояснил Хабр.

Объекты должны использоваться государственными организациями. «И могли бы быть эффективные инвестиции в недвижимость», — добавил советник.

Во вторую очередь муниципалитет обменяет свои участки в больнице Na Homolce и доме Фауста на Карловой площади на замок Велеславин и другие земельные участки.

Руководство муниципалитета несколько лет вело переговоры с государством об изменениях, но предыдущее правительство заблокировано переговоры из-за участков в Летнянах, которые бывший премьер-министр Андрей Бабиш хотел приобрести у Праги для строительства комплекса для чиновников.

По словам Хабра, сейчас переговоры разблокированы, а Минфин положительно относится к сделкам. Депутаты должны проголосовать за первый пакет в апреле-мае, а за второй — в июне, сказал советник.

Источник: novinky.cz

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