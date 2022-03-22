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ČSSD попытается продать дворец в центре Праги и погасить долги

ČSSD попытается продать дворец в центре Праги и погасить долги

420on.cz 401
​Социал-демократическая партия Чехии (ČSSD) выставит на продажу историческое здание дворца Ланна в центре Праги рядом с традиционной резиденцией Народного дома. Объявление о продаже уже размещено в Интернете. Ориентировочная цена составляет 200 миллионов крон.
ČSSD попытается продать дворец в центре Праги и погасить долги

Такую сумму составляет задолженность партии, связанная с овердрафтом в Fio bank. Руководство ČSSD хочет погасить долг за счет продажи дворца.

«Совет партии ČSSD решил, что мы можем подготовиться к продаже дворца Ланна», — сказал председатель партии Михал Шмарда. «Это помогло бы решить самый острый долг, который у нас есть, а именно овердрафт в Fio banka, который в настоящее время составляет около 205 миллионов крон», — добавил он.

Неоготическое здание площадью 2000 квадратных метров находится в месте недалеко от железнодорожной станции Масарика. Уже восемь лет дворец арендует компания Pensum, принадлежащая холдингу Finep, в руках которой де-факто судьба здания. В 2014 году  ČSSD заключил с компанией договор аренды на 25 лет, одним из условий которого была реконструкция здания.

«Утвердить условия продажи совсем непросто. Мы связаны определенными условиями в банке, потому что имущество находится в залоге за используемый нами овердрафт. И, конечно же, действующий арендатор, который имеет право вето, также может воспрепятствовать продаже», — сказал заместитель председателя ČSSD Игорь Брузл.

Таким образом, возможно, что продажа вообще не состоится.

Pensum уже проявил интерес к покупке. Он предложил упомянутые 200 миллионов крон, что соответствует оценке, подготовленной ČSSD. Партия также хочет обратиться к другим заинтересованным сторонам. Если кто-то предлагает большую сумму, они хотят попытаться согласовать решение с арендатором и банком. Также возможно оставить аренду новому владельцу.

Годовой доход от аренды дворца меняется. В настоящее время эта сумма составляет около 6 миллионов и со временем она может уменьшиться, добавил Брузл.

Дворец Ланна

Неоготическое здание дворца датируется 19 веком и является памятником культуры. Он назван в честь чешского промышленника Войтеха Найта Ланна, среди прочих основателей сталелитейного завода в Кладно. Дворец расположен на углу улиц Гибернска и Гавличкова, напротив здания вокзала имени Масарика. В настоящее время во дворце находится несколько компаний, а на первом этаже — ресторан.

Источник: novinky.cz

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Прага недвижимость Чехия
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