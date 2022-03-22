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В 2021 году Škoda Auto продала 878 тысяч автомобилей и получила 22 миллиарда крон прибыли

В 2021 году Škoda Auto продала 878 тысяч автомобилей и получила 22 миллиарда крон прибыли

420on.cz 103
Объем продаж Škoda Auto снизился на 0,4% — до 422,6 млрд крон. В этом году автопроизводитель ожидает значительную нагрузку на операционную деятельность из-за войны на Украине и перебоев с поставками некоторых запчастей.
В 2021 году Škoda Auto продала 878 тысяч автомобилей и получила 22 миллиарда крон прибыли

Из-за нехватки полупроводников и пандемии коронавируса в прошлом году автопроизводитель поставил клиентам по всему миру 878 200 автомобилей, что на 12,6% меньше в годовом исчислении. Отсутствие чипов означало, что Škoda не произвела 280000 автомобилей. За увеличением рентабельности стоит ориентация на продажу автомобилей с более высокой маржой.

Самой продаваемой моделью снова стала Octavia — 172 000 шт., за ней последовали модели внедорожников Kamiq (111 000 автомобилей) и Karoq (109 000). Enyaq iV, первой модели бренда, основанной на модульной платформе группы для электромобилей MEB, продано 45 000 автомобилей. В 2022 году можно будет приобрести новый Enyaq Coupé iV, модернизированный Karoq и Fabia Monte Carlo.

Крупнейшим рынком для Škoda была Западная Европа, куда было поставлено 409 000 автомобилей, что на 5,9% меньше, чем в прошлом году. Тремя крупнейшими рынками были Германия, Россия и Чехия. Самый большой спад компании был в Китае, где продажи автомобилей упали на 59% — до 71 200 автомобилей.

Инвестиции Škoda в исследования и разработки выросли в прошлом году на 16% — до 825 миллионов евро. Компания инвестировала 782 миллиона евро в материальные активы (на 8% меньше по сравнению с прошлым годом).

В 2022 году автопроизводитель ожидает значительную нагрузку на производство из-за войны на Украине и перебоев с поставками некоторых запчастей. Цель автопроизводителя — стать одним из пяти самых продаваемых брендов в Европе к 2030 году благодаря разнообразию доступных автомобилей и сильному портфелю электрифицированных моделей. При этом автопроизводитель намерен стать ведущим европейским брендом в перспективных регионах Индии и Северной Африки и взять на себя дополнительные обязанности в Volkswagen Group. Новый дизайн автомобиля под названием Modern Solid призван помочь компании расти.

Škoda Auto управляет тремя заводами в Чешской Республике, но также производит продукцию в Китае, Словакии и Индии, в основном в рамках группового партнерства, а также в Украине и Казахстане в сотрудничестве с местными партнерами. Компания работает более чем на 100 рынках. В России производство недавно остановилось из-за агрессии на Украине.

Председатель совета директоров Škoda Auto Томас Шефер возьмет на себя оперативное управление брендом Volkswagen с 1 апреля, но также будет руководить Škoda Auto до конца июня, заявил Шефер сегодня на ежегодной пресс-конференции. Ранее было объявлено, что Томас Шефер покинет пост руководителя Volkswagen 1 июля. Škoda Auto должна объявить имя нового босса в ближайшие две недели. Сегодня Шефер подтвердил, что останется в руководстве Škoda до тех пор, пока не будет найден его преемник. В феврале еженедельник Škodovácký odborář сообщил, что на пост главы Škoda претендуют девять кандидатов. 

«Выбор моего преемника еще не завершен», — сказал сегодня Шефер. По его словам, Škoda хотела завершить отбор до пресс-конференции, но, вероятно, объявит об этом в ближайшие две недели, добавил Шефер.

Шефер станет председателем правления Volkswagen в Вольфсбурге. Нынешний босс VW Ральф Брандштеттер возьмет на себя деятельность Volkswagen в Китае с августа. Наблюдательный совет VW объяснил изменения необходимостью рационализации деятельности компании, чтобы она была готова к вызовам ближайших лет, а это прежде всего электрификация автомобилей и цифровизация.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Автомобили Чехия производство
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