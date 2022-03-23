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Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон

Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон

420on.cz 274
Самые дорогие квартиры в Праге расположены у станций линии метро А — средняя цена за метр площади здесь составляет 140 100 крон (около 5,7 тыс. евро). Цены на квартиры в районе пражского метро растут на десятки процентов в год.
Средняя цена квартиры у станций метро линии А в Праге превысила 11 миллионов крон

Такие данные представлены в анализе цен на квартиры на всех трех линиях пражского метрополитена, который провел портал Valuo.cz.

Второе место после линии А занимает подземный маршрут В, где стоимость квадратного метра увеличилась за год на 16,4% и достигла 120 000 крон. На этой линии всего 6 станций метро, где можно купить квартиру менее чем за 10 миллионов крон. Третье место принадлежит линии С, где стоимость квартир за год выросла на 19,4% и составила 116 900 крон за м2. 

В этом году звание самой дорогой получила станция метро Староместская, где квартиры за год подорожали на 34% — до 211 700 крон за метр квадратный. Дешевле всего квартиры у станции метро Ходов — 92 100 крон (+16,7%).

Из общего количества станций метро (61) только на двух цена упала по сравнению с 2021 годом. Это станции Hlavní nádraží (уменьшение на 1%) и Malostranská (уменьшение на 9%). На оставшихся 59 остановках за жилье придется доплачивать. Больше всего цены выросли для квартир у станций метро Вышеград (+42%), Стрижков (+35%) и Боржиславка (+35%).

В анализ были включили квартиры в личной собственности площадью 80 м2 в очень хорошем состоянии, т.е. после полной реконструкции. Портал выбирал только квартиры, которые расположены в пределах одного километра от станции метро, ​​но в большинстве случаев это было в пределах 400 метров. Квартиру у метро в Праге сейчас не купить по цене ниже 7 миллионов крон. Даже в самом дешевом районе — Черный Мост, где можно быстро добраться до станции метро, ​​квартира такой площади стоит в среднем 7 496 560 крон.

Источник: valuo.cz

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Темы
квартиры цены метро Прага Чехия покупка недвижимости
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