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Надпись «ДЕТИ» перед чешскими театрами напомнила о бомбардировке Мариуполя

Надпись «ДЕТИ» перед чешскими театрами напомнила о бомбардировке Мариуполя

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​К символическому мероприятию во вторник вечером присоединились несколько чешских театров, которые зажгли огни в поддержку украинского города Мариуполь, жители которого уже много дней находятся в осаде, бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны российских оккупантов.
Надпись «ДЕТИ» перед чешскими театрами напомнила о бомбардировке Мариуполя

В память о бомбежке театра в Мариуполе, служившего убежищем, люди создали свечами надпись ДЕТИ (DĚTI). Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис также прибыл на площадь Национального театра в Праге во вторник вечером. Надпись на кириллице дополнил хештэг #save Mariupol.

По данным Киева, в осажденном российскими войсками южноукраинском портовом городе находится около 100 тысяч человек, которые живут в нечеловеческих условиях под постоянными бомбежками, без еды, воды и лекарств. Эвакуация по гуманитарным коридорам осложнена российскими обстрелами.

Другие театры по всей Чешской Республике присоединились к мероприятию во вторник. Акция напомнила об обстреле на прошлой неделе в театре Мариуполе, под которым, по данным местных властей, в укрытии прятались более 1000 человек. Судьба большинства из них остается неизвестной. Только 130 человек были спасены. Ожесточенные бои, происходящие в городе, дают возможность спасти других.

Россия отвергает нанесение ударов по гражданскому населению, но появляется все больше и больше свидетельств необоснованных нападений лиц на гражданские объекты.

Источник: novinky.cz

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Прага Чехия Украина
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