Россияне перестали продавать недвижимость в Чехии из-за санкций

​Российские собственники перестали выставлять свою недвижимость на продажу в Чехии. Они не могут зарабатывать на продажах. После введения санкций из-за войны на Украине они опасаются замораживания счетов за границей. При отправке в Россию деньги автоматически конвертируются в рубли.

«Только на этой неделе нам пришлось отозвать около двенадцати предложений от российских собственников. Они были согласны и на скидки, но денег в результате они не получат. Если они прописаны на Кипре, то уже не уверены в том, что и там банки не заблокируют деньги», — Александр Мизюк, руководитель одного из офисов сети недвижимости Re/Max, имеющий чешское гражданство и родом из Украины.

Как он напомнил, банки на Кипре также спрашивают о происхождении денег от продаж и тщательно проверяют российских владельцев на наличие санкций.

«Российские собственники сняли объект с предложения. Они боятся денег от продажи», — подтвердил глава чешской компании B&K Real Estate Investment Владимир Бруна.

В первые дни войны все было иначе. В Интернете было выставлено несколько домов, подходящих под общежитие в Карловарском крае по цене на 50% меньше рыночной. Этих предложений уже не было на следующий день. Это было общежитие в Нова Рола и многоквартирный дом в Карловых Варах на улице Хебска. Некоторые даже не успели приехать посмотреть объекты.

«Сразу после начала конфликта в Украине появились интересные объекты от русскоязычных владельцев. Однако эти быстрые продажи обычно даже не фигурируют в публичной оферте и нацелены непосредственно на инвесторов. Нет времени фотографировать, рекламировать и проводить проверки», — подтвердил Бруна. По его словам, продавцы затем обменяли кроны на доллары сразу после продажи.

Источник: novinky.cz

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