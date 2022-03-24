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Бензин в Чехии подешевел за последнюю неделю, однако эксперты прогнозируют рост цен

Бензин в Чехии подешевел за последнюю неделю, однако эксперты прогнозируют рост цен

420on.cz 178
​Литр самого продаваемого бензина Natural 95 в настоящее время предлагают АЗС в Чехии в среднем за 44,18 крон. Неделю назад он стоил на 95 геллеров дороже. Дизельное топливо подешевело на 1,48 кроны за литр, теперь водители платят в среднем 46,21 кроны за литр.
Бензин в Чехии подешевел за последнюю неделю, однако эксперты прогнозируют рост цен

Несмотря на удешевление, топливо остается значительно дороже, чем до российского вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют данные CCS, которая отслеживает цены на топливо.

Россия напала на Украину 24 февраля этого года. В то время автомобилисты в Чехии платили в среднем 37,48 крон за литр бензина, то есть на 6,70 крон меньше, чем сейчас. За тот же период дизель подорожал почти на 9,80 крон.

«Цены на топливо снова вырастут на следующей неделе. Повышение к концу марта должно составить более 1,30 крон за литр. Для дизельного топлива возможно повышение цены до 1,80 чешских крон за литр. Причина — резкий рост цен на нефть», — считает аналитик Finlord Борис Томчак.

«Перспективы дальнейшего движения цен неблагоприятны. Цены на бензин и дизельное топливо должны продолжать расти. Однако, в отличие от начала месяца, курс чешской кроны укрепился», — сказал Иржи Тылечек, аналитик XTB.

Самый дешевый бензин заправляют в Южночешском крае, где литр стоит в среднем 43,78 кроны. Дизельное топливо самое дешевое в Злинском крае, литр там продается в среднем за 45,81 кроны.

Наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправочные станции в Праге. Литр бензина стоит в среднем 44,59 кроны в мегаполисе, а дизельное топливо заправляют в столице по 46,67 кроны за литр.

Средняя цена бензина в Чехии непрерывно росла с начала войны на Украине до 10 марта, когда она достигла рекордного значения в 47,26 крон за литр. За этим последовало постепенное снижение до 44 крон. Но с начала недели бензин снова подорожал.

Источник: novinky.cz

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цены Чехия бензин Автомобили
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