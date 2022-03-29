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Автошколы в Чехии подорожали в среднем на 1000 крон

Автошколы в Чехии подорожали в среднем на 1000 крон

420on.cz 1
​Если три года назад средняя стоимость курса вождения автомобиля в автошколе в Чехии составляла около 10 тысяч крон, то в январе этого года она уже превысила 16 тысяч крон. В Праге водительские права обойдутся в 20 000 крон.
Автошколы в Чехии подорожали в среднем на 1000 крон

«В законе прописано, сколько часов мы должны проехать с соискателем различных категорий водительских прав. Если мы посчитаем, например, 30 крон за литр топлива, а цена вдруг увеличится до 50 крон за литр, то мы не можем не отреагировать», — сказал Алеш Хорчичка, глава Ассоциации автошкол. По его словам, изменение касается прайс-листов для новичков, как правило, с апреля. Для тех, кто уже начал тренироваться, стоимость обучения повышаться не будет.

Однако, по словам Хорчички, необходимо извлечь уроки из текущей ситуации, когда цены на топливо резко выросли.

«Мы хотим начать вводить переменную топливную надбавку в прайс-листы автошкол, как это сделали авиакомпании. Чтобы клиенты понимали, что около 30% стоимости обучения составляют затраты на топливо», — рассказал он. 

В настоящее время базовый курс для получения водительских прав группы B стоит 14 500 крон, но эта цена занижена. «Мы все еще ждем дальнейшего развития цен, но не похоже, что они вернутся на прежний уровень. Всего у нас шесть автомобилей и каждый из них нуждается в заправке хотя бы раз в неделю, а это действительно ощутимо в расходах. Нам, вероятно, придется поднять цену как минимум на тысячу крон», — сказал владелец одной из автошкол.

Также на юге Моравии некоторые автошколы определенно скорректируют свои цены в сторону повышения в ответ на рост цен на бензин. Например, автошкола Pelikán в Брно, подготовка к получению водительских прав группы B которой сейчас стоит 15 000 крон, должна будет повысить цену примерно на 1000 крон.

Сельские школы более сдержанны. Например, в регионе Бланско находится известная автошкола Перница, стоимость обучения в которой составляет 13 900 крон. «Мы подождем до апреля и посмотрим, каким будет дальнейшее развитие цен. Мы постараемся остановить это. Ради наших студентов мы готовы какое-то время  брать возросшие расходы на себя, но это, конечно, не решение», — сказал руководитель автошколы Роман Перница.

Владелец автошколы Sládek в Пльзене также готовится к повышению цен. Стоимость курса здесь составляет 17 000 крон. «Я предполагаю, что подниму цену на тысячу», — подсчитал Алеш Сладек. Тем не менее, увеличение будет отражено не раньше мая.

Источник: novinky.cz

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Темы
автошкола Чехия цены Автомобили бензин инфляция
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