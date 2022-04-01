Активисты сегодня снова перекрыли движение в Праге. В четвертый раз на этой неделе

Активисты Extinction Rebellion Czech Republic собрались на площади Яна Палаха перед зданием Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге сегодня утром, около восьми часов утра, чтобы продолжить серию акций протеста.

Путем перекрытия движения активисты хотят, чтобы правительство приняло постановление, ограничивающее температуру в коммерческом секторе, офисах и школах до установленного законом минимума.

Сегодня, в половину восьмого, активисты снова сели на пешеходном переходе на пересечении улиц Томашской и Летенской возле Малостранской площади. Это уже четвертая акция протекста на этой неделе: в понедельник активисты перекрыли движение на Витезной площади, во вторник на Нусельском мосту и в среду на улице Житна.

Полиция прибыла на место примерно через десять минут. Акция протеста закончилась через четверть часа. «Люди обвиняются в нарушении общественного порядка и им грозит штраф в размере до десяти тысяч крон», — заявил представитель полиции Ян Данек после первого протеста.

«Наша просьба очень реалистична и легко выполнима. Мы не просим запретить импорт российского газа. Мы просто хотим, чтобы правительство ввело ограничения на его потребление. Такое регулирование было бы чрезвычайно эффективным: минимум усилий, максимум производительности. Люди гибнут, и совершенно аморально финансировать вторжение России в Украину, чтобы мы могли работать в жарких офисах. Отопительный сезон обычно заканчивается не позднее мая. Я не вижу причин, по которым мы не можем ограничить отопление на такое короткое время», — заявила пресс-секретарь Extinction Rebellion Czech Republic Вероника Холцнерова в Facebook.

Источник: prazska.drbna.cz

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