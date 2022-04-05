Чехия направила в Украину десятки танков

Чешская Республика отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин, чтобы помочь стране защититься от атак России. Это подарок чешской армии, о котором договорились союзники в рамках Североатлантического альянса.

Об этом во вторник сообщил сервер Echo24.

«Зафиксированы поставки чешских BVP и танков Т-72. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», — написал в Twitter депутат Ондржей Бенешик.

«Это то, что сейчас действительно нужно украинской армии», — добавил он.

Украина подвергается атакам со стороны России с конца февраля. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило в понедельник убийство 1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенка, во время российского вторжения в Украину.

Еще 2038 человек получили ранения, в том числе 171 ребенок. Управление определило артиллерийские и ракетные обстрелы, а также воздушные бомбардировки в качестве основных причин гибели и ранений.

В последние дни мир также облетели ужасающие фотографии освобожденного украинского города Буча с телами мирных жителей на улицах и в братских могилах.

Источник: novinky.cz