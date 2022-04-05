Чехия направила в Украину десятки танков

Об этом во вторник сообщил сервер Echo24.
«Зафиксированы поставки чешских BVP и танков Т-72. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», — написал в Twitter депутат Ондржей Бенешик.
«Это то, что сейчас действительно нужно украинской армии», — добавил он.
Украина подвергается атакам со стороны России с конца февраля. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило в понедельник убийство 1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенка, во время российского вторжения в Украину.
Еще 2038 человек получили ранения, в том числе 171 ребенок. Управление определило артиллерийские и ракетные обстрелы, а также воздушные бомбардировки в качестве основных причин гибели и ранений.
В последние дни мир также облетели ужасающие фотографии освобожденного украинского города Буча с телами мирных жителей на улицах и в братских могилах.
Источник: novinky.cz