Правительство Чехии одобрило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин

​Правительство Чехии решило снизить акцизный налог на дизельное топливо и бензин на 1,5 кроны за литр. Налог в размере 12,84 крон теперь платится за литр бензина и 9,95 крон за дизельное топливо.

«Мы договорились снизить акцизный налог на дизельное топливо и бензин на полторы кроны за литр», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

«Эта мера поможет всем перевозчикам и гражданам, которым необходимо водить машину, лучше справляться с ростом цен, вызванным российской агрессией в Украине», — добавил он.

Теперь поправки будут рассмотрены депутатами, потом их должен одобрить Сенат и подписать президент.

Перевозчики уже давно призывают правительство снизить акциз, по их мнению, текущие меры правительства недостаточны.

В среду глава государственного казначейства Збынек Станюра (ODS) объявил о дальнейших мерах, которые приведут к снижению цен на чешских заправках. «Мы очень серьезно относимся к введению чрезвычайной меры, а именно установлению максимальной маржи. Это один из вариантов, который мы можем утвердить», — сказал министр.

Вчера кабмин также одобрил отмену дорожного налога для автомобилей до двенадцати тонн и прекращение использования биокомпонентов в топливе.

Биокомпоненты стали частью топлива с 2007 года, когда тогдашнее правительство ввело обязательное требование. С тех пор поставщикам приходилось смешивать 4,1% биокомпонента с бензином и 6% с дизельным топливом.

В Чехии используют так называемое биотопливо первого поколения, которое производится из семян рапса. Именно его выращивание большая часть фермеров предпочитает другим культурам, предназначенным для пищевых целей.

Намерение правительства уже давно подвергается критике со стороны бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, чья Agrofert Group (теперь в трастовом фонде) является одним из основных поставщиков рапса для производства биотоплива. По его словам, это только увеличит объем нефти, которую Чехии придется покупать у России, а государству выиграют в основном государственные АЗС Čepro, а не конечные потребители.

Однако, по расчетам Минфина, цена топлива должна упасть в среднем на две кроны из-за отмены обязательного смешивания биокомпонентов.

Источник: novinky.cz

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