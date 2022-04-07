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Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты

Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты

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Полиция разыскивает неизвестного преступника, который мошенническим путем выманил информацию про платежную карту, а затем снял с нее 20 тысяч в Воковицах. Он предпринял еще две попытки, но потерпел неудачу.
Мошенник в Чехии снял 20 000 крон с чужой карты

Делом занимается Департамент экономических преступлений Простеёва. Информация о кредитной карте и денежном счете была получена мошенническим путем непосредственно от жертвы. Затем подозреваемый снял наличные в размере 20 000 чешских крон в банкомате на улице Этиопска в Праге 6.

Преступник попытался проделать это еще дважды, но из-за дневного лимита не удалось.

«Мы расследуем дело по трем уголовным преступлениям, а именно — мошенничеству, несанкционированным действиям, подделке и изменению платежных средств, а также несанкционированному доступу к компьютерной системе и носителю информации», — заявила пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова.

Если у вас есть дополнительная информация, вы можете позвонить по бесплатному номеру 158 или напрямую связаться с комиссаром полиции по телефону 974 781 355 в рабочее время с 7:00 до 15:00.


Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
преступность мошенничество деньги Прага Чехия
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