Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты

Cобытия последних двух лет провоцируют большие изменения в мировом обществе, которые затрагивают и рынок недвижимости.

Важность недвижимости как инвестиции возросла, и одной из тенденций, которую они привнесли, являются так называемые, «ubytovací jednotky», жилье для размещения. Ubytovací jednotky предлагают интересные инвестиционные возможности по сравнению с другими вариантами.

Определение «Ubytovací jednotky»

Ubytovací jednotky — объекты для размещения (мы также можем встретить обозначения «апартаменты» или «студии») — это недвижимость квартирного типа, которая по каким-либо причинам не может быть одобрена в качестве жилой единицы. По сравнению с жилой единицей к ним предъявляются более низкие требования с точки зрения естественного освещения квартиры или минимальной площади. Чаще всего это небольшие объекты планировки 1+кк (однокомнатная квартира, где совмещены кухня, гостиная и столовая) или 2+кк (с отдельной спальней), которые не соответствуют стандарту минимальной площади, но подходят для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Интересный вариант инвестирования с выгодной доходностью

Самым большим преимуществом ubytovací jednotky является их более низкая покупная цена, что обусловлено их статусом в кадастре недвижимости, а также их небольшой площадью. В связи с тем, что покупная цена квартиры является производной от цены за 1 м2, ubytovací jednotky 1+кк площадью 16 м2 можно купить по значительно более низкой цене, чем среднюю квартиру 1+кк на рынке с общей площадью около 25 м2.

Тем не менее размер арендной платы за эти две единицы будет в среднем одинаковым, и квартира 1+кк всегда будет сдаваться на рынке по похожей цене (конечно, в зависимости от местоположения). В результате годовой доход будет значительно выше для ubytovací jednotky. В реальном выражении доходность может составлять и около 6-7% в год.

Небольшая площадь компенсируется общим благоустройством для жильцов дома

Недостатком может показаться очень маленькая площадь, но это, как правило, компенсируется доступными сервисами для всех жильцов в доме. Обычно дом оборудован прачечной, комнатой отдыха, фитнес-центром или рецепцией, а также складскими помещениями, подвалами и складами, принадлежащими отдельным жильцам, в чем может нуждаться долгосрочный арендатор. Таким образом, жилье также подходит для долгосрочной аренды высокого стандарта со всем необходимыми удобствами.

Особенности аренды «Ubytovací jednotky»

В Кадастре недвижимости объекты для размещения числятся как «иное нежилое помещение», но такие квартиры все же соответствуют планировке и в них есть удобства. Поэтому согласно действующему законодательству они подходят для сдачи в аренду под жилье и в них возможно зарегистрироваться на постоянное проживание. Таким образом, такая аренда не имеет практических недостатков для арендатора.

Примеры проектов

В связи с повышенным спросом на выгодные инвестиционные возможности в настоящее время на рынке есть интересные проекты, которые предлагают к покупке ubytovací jednotky. Можно упомянуть, например, проект Depo Grébovka, который предлагает планировку 1+кк от 15 м2 в живописном месте на пражских Виноградах. Жильцам доступны: стойка регистрации, круглосуточный фитнес-центр, частная парковка перед домом и общие открытые крыши с видом на окрестности.

Проект под названием «vbloku» в Праге 5 – Мальвазинки основан на аналогичном принципе, кроме того, он предлагает, например, место для гриля и внутренний садик для жильцов.

Небольшой жилой дом по адресу Pod Žvahovem 50, расположенный в районе недалеко от природного заповедника Prokopské údolí, состоит из единиц 1+0 и 1+ kk от 14,8 м2, дополненных общими удобствами в виде прачечной, сада и пространства для хранения вещей жильцов в подвале.

PSN на Ходове продолжает эту тенденцию, проект Sky Line Ходов предлагает в общей сложности 227 квартир с планировками 1+кк, 2+кк с типовой площадью от 22,6 м2 до 48,7 м2. Приобретая офис, клиент может легко разделить личное и рабочее пространство.

В качестве примера выгодной инвестиции рядом с лесом и Просецкими скалами теперь предлагается возможность приобретения жилых единиц в проекте Prosecká Vyhlídka. Фонд недвижимости и инвестиций VERTEX FUND предлагает 44 апартамента средней площадью от 19 м2 на Праге 9 всего в 13 минутах от центра города. В абсолютном выражении мы выходим на чрезвычайно интересный ценовой уровень двухмиллионной инвестиции с доходностью 5-6%.

Среднего инвестора также могут заинтересовать коммерческие помещения с намерением в будущем обслуживать, в том числе, жителей Prosecká Vyhlídka.

Расстояние до метро в 700 м и возможность парковки во дворе обеспечат максимальный комфорт не только для сотрудников или студентов, которые живут за Прагой. Проект с видом на виноградники в камерном проекте в тихой части старого Просека может быть профинансирован за счет ипотечного кредита, который всем вышеперечисленным застройщикам оформляет в кратчайшие сроки компания HYPOASISTENT s.r.o.

VERTEX FUND готовит и другие подобные проекты в отношении основной стратегии соблюдения ценностей социально-ответственного инвестирования (ESG) — эргономика, устойчивость, управление.

«Устойчивое развитие в компаниях приобретает совершенно новое измерение, речь идет не столько о разработке стратегии ESG, оценке рисков и возможностей в развитии, сколько об изменении бизнес-модели и общей стратегии компании в связи с меняющейся средой, приоритетами и покупательским сегментом.

Частью нашей ESG-политики VERTEX FUND является тщательная проверка, в ходе которой мы подробно анализируем конкурентные преимущества или риски проекта в отношении ESG, определяем возможные ключевые показатели эффективности, которые хотим измерить с течением времени, а также влияние ESG на возможную ценность для будущего покупателя. В настоящее время мы также ищем варианты рекреационных объектов для последующей реконструкции. Мы расширяем свою деятельность по всей Чешской Республике и диверсифицируем риск инвестирования в один крупный проект, в идеале ограничиваясь количеством до 50», — говорит соучредитель фонда с 15-летним опытом развития Карина Тохтарова (►Karina Tochtarová, LinkedIn).