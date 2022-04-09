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Интерес к покупке новых квартир падает, цены пока нет

Интерес к покупке новых квартир падает, цены пока нет

420on.cz 642
Если в первой половине прошлого года, согласно последнему анализу KPMG и Central Group, в Праге было продано 4 750 новых квартир, то во второй половине 2021 года — только 2 700.
Интерес к покупке новых квартир падает, цены пока нет

«Спрос на новое жилье снизился во второй половине 2021 года», — говорится в анализе KPMG и Central Group. В то же время застройщик Trigema интерпретировал те же показатели продаж за год, только в сумме (7 450 новых квартир продано), как «самый сильный год по продажам за последние 13 лет» в конце января. Аналогичное снижение наблюдалось и в регионах.

В первом полугодии прошлого года в регионах было продано 5700 новых квартир, во втором полугодии всего 3900, показал анализ. Значительное снижение числа покупателей также заметно в Брно, особенно в прошлом месяце. При этом количество новых единиц увеличивается рекордными темпами и планируется еще больше, город тоже хочет строить напрямую. В настоящее время только в предложениях застройщиков Брно продается более тысячи свободных квартир.

Это максимум с 2014 года, когда предложения не было и половины. Если в январе этого года брненские застройщики продали почти 200 квартир, то в марте, по данным Imperia, всего 70 квартир. «Шок от войны в Европе — не единственная причина снижения интереса. Это рост процентных ставок CNB, которые отражаются на процентных ставках по ипотечным кредитам», — сказал Франтишек Шудржих, генеральный директор Imperia.

Ставки по ипотечным кредитам в настоящее время составляют около 5%, при этом, по некоторым пессимистичным оценкам, к концу года они могут вырасти до 7%. Кроме того, с 1 апреля значительно ужесточились условия, по которым покупатели должны платить не менее 20% от стоимости недвижимости самостоятельно. Хотя молодые люди в возрасте до 36 лет имеют более выгодные условия ипотеки, доступность собственного жилья продолжает снижаться.

Цены пока не падают. Средняя цена квадратного метра предлагаемой квартиры в новостройке в Брно составляет 128 000 крон. Это на 15% больше, чем в прошлом году. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в Праге. Цены здесь тоже не падают. Для новых квартир стоимость одного квадратного метра превышает 140 тысяч крон. Строительство объектов в столице, например, в Смихове, носит массовый характер. Однако интерес и финансовые возможности покупателей снижаются.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага Чехия квартиры покупка недвижимости кредитование ипотеки строительство Брно
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