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Движение поездов в пражском метро было приостановлено из-за хулиганов

Движение поездов в пражском метро было приостановлено из-за хулиганов

420on.cz 789
​Утром 11 апреля примерно с 6 до 7 часов утра было приостановлено движение поездов в пражском метро на линии С. В тоннеле было зафиксировано передвижение людей, предположительно вандалов, которые раскрасили один из вагонов аэрозольной краской.
Движение поездов в пражском метро было приостановлено из-за хулиганов

Часть линии пражского метро C между станциями Ládví и Florenc не работала в понедельник утром более часа. В качестве причины транспортная компания назвала препятствие на линии. В полиции заявили, что разыскивали людей, которые якобы двигались в метро станции «Надражи-Голешовице», по всей видимости, это были вандалы, которые разрисовали один из вагонов поезда краской.

Работу метро на одном из участков линии С остановила транспортная компания около 06:00, движение поездов было возобновлено в 7:16.

Пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштёва заявила, что работа метро была остановлена ​​из соображений безопасности из-за информации о том, что в метро движутся люди. «Полиция ведет поиски, пока никого не нашли», — добавила пресс-секретарь после 07:00.

Примерно в 7:30 она сообщила, что полиция прекратила поиски, никого не нашла, но обнаружили поврежденный вагон поезда.

Источник: novinky.cz

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Темы
метро Чехия Прага вандализм преступность полиция
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