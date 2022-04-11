Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля

С пятницы, 15 апреля, до понедельника, 18 апреля, будет временно прекращено движение поездов на линии С пражского метро между станциями «Pražské povstání – Muzeum».

Поезда на этом участке не будут ездить в обоих направлениях. Ограничения движения связаны с ремонтом. С 15 по 18 апреля будет введен дополнительный автобусный маршрут XC на участке «Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží».

Источник: dpp

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