Девушка хотела прыгнуть с Карлова моста. Ей помешал прохожий

Сегодня днем ​​молодая женщина хотела спрыгнуть с Карлова моста, но ей помешал прохожий, который держал ее до прибытия полиции. Полицию на Карлов мост вызвала его жена.

«В 13:45 мы получили сообщение по линии 158 от женщины, которая сообщила нам, что ее муж держит женщину на Карловом мосту, которая, по-видимому, хотела спрыгнуть», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

«Полиция прибыла на место, задержала женщину и решает вопрос», — добавил Рыбанский.

Готовы были вмешаться и пожарные из двух частей и водолазы пражской пожарной команды. «Девушка, задержанная полицией перед прыжком, хотела прыгнуть с Карлова моста. В конце концов, в нашем вмешательстве не было необходимости», — написал официальный представитель Праги Мартин Кавка в Twitter.

«Упомянутая женщина, которой было около двадцати лет, не пострадала», — сообщила Яна Поштова, пресс-секретарь пражской скорой помощи.

Источник: prazska.drbna.cz

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