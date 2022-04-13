Заполняемость отелей в Чехии ниже ожидаемой, некоторые гостиницы подняли цены

Начало весеннего туристического сезона для отельеров все еще ниже ожиданий. Основные причины — продолжающаяся война на Украине и рост цен. Треть отельеров уже подняли цены (некоторые на 10%), а другие готовятся к этому.

Во время Пасхи половина отельеров рассчитывает заполнить свои мощности более чем на 80%, менее трети — на 50-80%. Однако пасхальный праздники в апреле являются единственным исключением для отельеров.

«Весенний сезон начинается не очень хорошо для отельеров, если не считать четырех выходных на Пасху, когда почти везде будет людно. Однако средняя заполняемость отелей в апреле не превысит 50%», — сказал Вацлав Старек, президент Ассоциации отелей и ресторанов (AHR).

Согласно опросу владельцев отелей, 66% из них ожидают, что общая заполняемость в апреле составит до 50%, и только 15% рассчитывают заполнить свои возможности более чем на 70%. Спрос будет обусловлен в основном внутренними туристами, а в Праге и других крупных городах, по данным AHR, ожидается приезд иностранных туристов, особенно из Европы.

Интерес к размещению во время корпоративных и конференционных мероприятий остается минимальным, но ожидается постепенный рост в связи с отменой государственных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

В связи с инфляцией и особенно ростом цен на энергоносители некоторые отели повысили цены на 5-10%.

«Повышение цен коснется в общей сложности 68% отелей, почти треть отелей еще не повысили цены, но планируют пойти на этот шаг не позднее конца мая», — говорится в сообщении AHR.

По данным AHR, с начала марта отельеры бесплатно предоставили семьям, покидающим Украину, 10 000 коек на один месяц. В апреле 35% отельеров по-прежнему предлагали это жилье — половина из них бесплатно и почти четверть за счет государства.

Источник: novinky.cz

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