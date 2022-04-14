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Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение

Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение

420on.cz 175
Полиция обвинила женщину, которая в конце марта выпустила специальные газовые баллоны для тушения в Национальном музее в Праге. Ущерб оценили в три миллиона крон.
Женщине, которая нанесла ущерб Национальному музею в Праге на 3 миллиона крон, предъявили обвинение

Об этом в среду заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

«Женщина была обвинена в совершении преступления, связанного с повреждением и созданием угрозы для работы общественного учреждения», — заявил Рыбанский. Полиция не предоставила дополнительную информацию в связи с начальной стадией уголовного производства.

По предварительной информации, женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Женщина отправилась осматривать новое здание Национального музея во второй половине дня 31 марта, и, по данным полиции, ее больше интересовала пожарная система здания, чем выставленные экспонаты.

В одной комнате она нажала кнопку пожарной сигнализации. Однако ничего не произошло, потому что это была так называемая кнопка для блокировки сигнализации

Она повторила попытку в другой комнате. «Запущена система пожаротушения, которая выпускает горючий газ, который вытесняет воздух из помещения, пораженного огнем, эффективно ликвидируя возгорание. Таким образом, она без надобности выпустила в помещение газ из двух резервуаров емкостью в несколько сотен килограммов», — сказал Рыбанский.

Потом женщина покинула здание музея. В начале апреля полиция опубликовала просьбу о помощи в розыске и уже через несколько часов было известно имя подозреваемой.

Источник: novinky.cz

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Темы
музей Чехия Прага полиция преступность
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