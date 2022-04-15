Правительство Чехии утвердило снижение акцизов на дизельное топливо и бензин

​Правительство Чехии одобрило проект поправок к закону о временном снижении акцизов на дизельное топливо и бензин на 1,5 кроны за литр.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции после заседания кабинета министров. Неделю назад министр финансов Збынек Станюра заявил, что мера должна применяться в период с 1 июня по 30 сентября. В случае с дизельным топливом Минфин рассматривает возможность введения льготы на постоянной основе.

Эта мера является ответом на резкий рост цен на топливо в связи с вторжением на Украину российских войск. «На заправках цены могут упасть до 1,8 крон за литр. Эта мера окажет положительное влияние на водителей и бизнес-сектор. Это поможет перевозчикам быть конкурентоспособными», — говорится в сообщении Минфина в Twitter.

Теперь поправки должен одобрить парламент и подписать президент.

Несмотря на этот шаг, автоперевозчики просят у государства прямой финансовой помощи.

Цены на бензин и дизельное топливо в Чехиивыросли до рекордных отметок 10 марта из-за российского вторжения в Украину, после чего резко подорожала нефть, а крона ослабла по отношению к доллару. Литр Natural 95 стоил в среднем более 47 крон, средняя цена дизельного топлива превышала 49,50 крон/л. На прошлой неделе, по данным CCS, люди заплатили в среднем 43,88 кроны за литр бензина Natural 95 на отечественных заправочных станциях и 46,62 кроны за литр дизельного топлива.

Источник: irozhlas.cz/

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