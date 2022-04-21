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Ремонт Баррандовского моста в Праге начнется 16 мая

Ремонт Баррандовского моста в Праге начнется 16 мая

420on.cz 192
Реконструкция пражского Баррандовского моста начнется в понедельник, 16 мая. Двумя днями ранее дорожники начнут обозначать объезды и ограничения движения.
Ремонт Баррандовского моста в Праге начнется 16 мая

Первый этап работ по строительству ключевого транспортного узла Праги займет 110 дней и будет выполнен компанией Porr за 594,5 миллиона крон.

Ремонт дорожного покрытия на южной части моста будет проведен в середине мая, и в то же время будет заменен пандус на Страконицкой. Водителям придется объезжать этот участок, а движение на мосту будет частично ограничено.

Баррандовский мост является частью городской кольцевой дороги, по нему ежедневно проезжает около 140 000 автомобилей. Поэтому работа распределена на несколько лет, и ограничения движения всегда будут применяться только в течение части года. 

Первая часть моста была открыта в 1983 году и с этого момента полностью мост не ремонтировался. В прошлом году была отремонтирована нижняя часть моста, включая опоры, но эти работы не требовали ограничений автомобильного движения.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
мост строительство реконструкция Чехия Прага Автомобили
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