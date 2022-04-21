Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.4
USD
22.34
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 11 °C
Пражская газовая компания увеличит стоимость газа на 39%. Июньские изменения коснутся не всех

Пражская газовая компания увеличит стоимость газа на 39%. Июньские изменения коснутся не всех

anastasiia_kn 186
Пражская газовая компания (Pražská plynárenská) объявила, что для некоторых клиентов возрастет цена за газ в начале июня. Обосновывают неблагоприятной ситуацией на рынке. Цена на газ вырастет в среднем на 39%.
Пражская газовая компания увеличит стоимость газа на 39%. Июньские изменения коснутся не всех

«Компания дождалась окончания отопительного сезона, чтобы уменьшить воздействие на клиентов», — говорится в пресс-релизе. Повышение коснется только тех клиентов, которые используют стандартный прайс-лист.

По словам компании, это клиенты с низким потреблением, которые используют газ, например, для готовки, — новая общая сумма будет для них не такой высокой. Тех, кто платит за фиксированные продукты и за продукты из других прайс-листов, изменения не коснутся.

«Для домохозяйств, которые используют природный газ для приготовления пищи в квартире с годовым потреблением 0,4 МВтч, ежемесячные расходы увеличатся на 36 чешских крон. Для тех, кто использует природный газ для приготовления пищи и нагрева воды в квартире с годовым потреблением 4 МВтч, ежемесячные расходы увеличатся на 363 чешских кроны», — сообщили в компании.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
газ Чехия Прага
Читайте
по теме 
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте
01.04.2022 13:28 Экономика
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте
8261
Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше
08.03.2022 12:22 Экономика
Даже средний класс в Чехии не сможет платить за газ втрое больше
8410
Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа
08.03.2022 11:07 Экономика
Германия не поддержала запрет на импорт российских нефти и газа
1614
В Опаве из-за утечки газа погибли мать с десятилетней дочерью и ее партнер
13.02.2022 08:24 Общество
В Опаве из-за утечки газа погибли мать с десятилетней дочерью и ее партнер
2271
Последние новости:
21
апреля
Неудачное ограбление в Брно: Продавщица дала отпор грабителям с оружием
21.04.2022 13:46 Общество
Неудачное ограбление в Брно: Продавщица дала отпор грабителям с оружием
120
Производство автомобилей в Чехии в первом квартале упало на 19 процентов — до 269090 штук
21.04.2022 13:46 Экономика
Производство автомобилей в Чехии в первом квартале упало на 19 процентов — до 269090 штук
68
Вандал написал «Z» на церкви в Праге. Священник отмыл букву и подал заявление в суд
21.04.2022 12:54 Политика
Вандал написал «Z» на церкви в Праге. Священник отмыл букву и подал заявление в суд
145
Коммунист Войтех Филипп встал на защиту учительницы, утверждавшей, что в Киеве ничего не происходит
21.04.2022 11:40 Политика
Коммунист Войтех Филипп встал на защиту учительницы, утверждавшей, что в Киеве ничего не происходит
502
Ремонт Баррандовского моста в Праге начнется 16 мая
21.04.2022 11:36 Экономика
Ремонт Баррандовского моста в Праге начнется 16 мая
192
В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство
21.04.2022 11:24 Экономика
В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство
164
Чехия снова подверглась хакерским атакам
21.04.2022 10:23 Экономика
Чехия снова подверглась хакерским атакам
273
Более 16000 человек подали заявления на выплату компенсаций за проживание беженцев
21.04.2022 08:27 Общество
Более 16000 человек подали заявления на выплату компенсаций за проживание беженцев
507
20
апреля
«Ночь костелов» в Чехии пройдет 10 июня
20.04.2022 18:19 Культура
«Ночь костелов» в Чехии пройдет 10 июня
1401
Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке
20.04.2022 14:12 Экономика
Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке
1642


Мобильная версия