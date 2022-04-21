Пражская газовая компания увеличит стоимость газа на 39%. Июньские изменения коснутся не всех

Пражская газовая компания (Pražská plynárenská) объявила, что для некоторых клиентов возрастет цена за газ в начале июня. Обосновывают неблагоприятной ситуацией на рынке. Цена на газ вырастет в среднем на 39%.

«Компания дождалась окончания отопительного сезона, чтобы уменьшить воздействие на клиентов», — говорится в пресс-релизе. Повышение коснется только тех клиентов, которые используют стандартный прайс-лист.

По словам компании, это клиенты с низким потреблением, которые используют газ, например, для готовки, — новая общая сумма будет для них не такой высокой. Тех, кто платит за фиксированные продукты и за продукты из других прайс-листов, изменения не коснутся.

«Для домохозяйств, которые используют природный газ для приготовления пищи в квартире с годовым потреблением 0,4 МВтч, ежемесячные расходы увеличатся на 36 чешских крон. Для тех, кто использует природный газ для приготовления пищи и нагрева воды в квартире с годовым потреблением 4 МВтч, ежемесячные расходы увеличатся на 363 чешских кроны», — сообщили в компании.

Источник: prazska.drbna.cz

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