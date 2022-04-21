Производство автомобилей в Чехии в первом квартале упало на 19 процентов — до 269090 штук

​Производство легковых автомобилей в Чехии упало на 18,9% в первом квартале этого года — до 269 090 штук. Автопроизводители продолжали бороться с нехваткой некоторых деталей, особенно чипов. Неопределенность усугубляла война в Украине. В марте производство упало на 21%, сообщила сегодня Ассоциация автомобильной промышленности.

Škoda Auto произвела 162 640 автомобилей на отечественных заводах, т.е. на 27,8% меньше по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, Hyundai из Ношовице увеличила производство на 13,1% — до 74 301 автомобиля. Производство Toyota в Колине снизилось на 22% ниже по сравнению с прошлым годом, здесь было произведено 32 149 автомобилей. Автопроизводители произвели в общей сложности свыше 24, 8 тысяч электромобилей и гибридов, что на 9,2% больше, чем в первом квартал 2020 года.

«Автомобильная промышленность сталкивается с еще одной огромной неопределенностью после двух лет пандемии. Цепочки поставок остаются очень напряженными из-за войны в Украине и продолжающегося коронавируса в мире. Сочетание этих факторов приблизили мартовское производство к первой волне пандемии, когда автомобильная промышленность была полностью остановлена ​​на несколько недель», — заявил президент ассоциации Мартин Ян.

По словам Яна, резкий рост цен на энергоносители и топливо является еще большей проблемой для всего сектора, а цены на различные компоненты также растут по мере роста цен на сырье, из которого они производятся. Затраты на производство могут увеличиваться для некоторых компаний от десятков до сотен миллионов крон в год.

«Поэтому мы призываем правительство ввести так называемый курцарбайт, который конкретно помог бы компаниям, особенно в секторе снабжения, для которых ситуация становится невыносимой», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

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