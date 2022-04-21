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Сегодня в Праге началось строительство метро D. На это уйдет семь с половиной лет

Сегодня в Праге началось строительство метро D. На это уйдет семь с половиной лет

anastasiia_kn 122
В первую очередь будут начаты работы по переносу инженерных сетей.
Сегодня в Праге началось строительство метро D. На это уйдет семь с половиной лет

Сегодня приступили к строительству линии метро «D» от Панкраца до Ольбрахтова. Стоимость этой части линии составляет около 14,5 миллиардов крон, а работа продлится 90 месяцев, то есть около семи с половиной лет. 

Панкрац будет служить станцией для перехода на линию «С», там ожидаются более 120 000 пассажиров в день. Далее последует работа над участком до Нове Дворы, а маршрут до Писнице будет создан последним. Затраты должны составить в общей сложности 52,09 млрд крон, включая инфляцию.

Источник: prazska.drbna.cz

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метро Прага транспорт
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