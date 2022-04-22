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На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон

На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон

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Таможенные контрафактные товары стоимостью в десятки миллионов крон были обнаружены в среду на рынке Сапа в Праге. Продавцы предлагали поддельную обувь, одежду, сумки и парфюмерию известных брендов, таких как Gucci, Louis Vuitton или Versace. Об этом сообщила сегодня на сайте Таможенного управления Чешской Республики Никола Соукалова, пресс-секретарь пражских таможенников. По ее словам, в проверке в Сапе также принимали участие сотрудники пардубицкой таможни.
На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон

По словам Соукаловой, во время рейда в Сапе таможенники конфисковали тысячи предметов одежды, парфюмерии, обуви, кожгалантереи и различных аксессуаров. Найденные товары незаконно содержали логотипы Calvin Klein, Gucci, Michael Kors, Louis Vuitton, Armani, Versace, Nike, Dior или Lacoste.

«Продажа контрафакта происходила в виде скрытых продаж в помещении, доступ имели только избранные покупатели», — сообщила пресс-секретарь.

«Продавцы, наверное, не учатся на старых ошибках, потому что около месяца назад на том же рынке таможенники конфисковали аналогичные контрафактные товары разных мировых брендов на сумму почти 15 миллионов крон», — добавила Соукалова. 

Таможенники неоднократно обнаруживают в Сапе большое количество подделок. В конце прошлого года в Сапе изъяли контрафактные товары на десятки миллионов крон, а в июле 2021 года даже обнаружили рекордное количество подделок на сотни миллионов. Тогда это была в основном обувь, одежда, модные аксессуары или парфюмерия.

Источник: ceskenoviny.cz

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вьетнамцы Прага подделки
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