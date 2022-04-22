На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон

По словам Соукаловой, во время рейда в Сапе таможенники конфисковали тысячи предметов одежды, парфюмерии, обуви, кожгалантереи и различных аксессуаров. Найденные товары незаконно содержали логотипы Calvin Klein, Gucci, Michael Kors, Louis Vuitton, Armani, Versace, Nike, Dior или Lacoste.
«Продажа контрафакта происходила в виде скрытых продаж в помещении, доступ имели только избранные покупатели», — сообщила пресс-секретарь.
«Продавцы, наверное, не учатся на старых ошибках, потому что около месяца назад на том же рынке таможенники конфисковали аналогичные контрафактные товары разных мировых брендов на сумму почти 15 миллионов крон», — добавила Соукалова.
Таможенники неоднократно обнаруживают в Сапе большое количество подделок. В конце прошлого года в Сапе изъяли контрафактные товары на десятки миллионов крон, а в июле 2021 года даже обнаружили рекордное количество подделок на сотни миллионов. Тогда это была в основном обувь, одежда, модные аксессуары или парфюмерия.
Источник: ceskenoviny.cz
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