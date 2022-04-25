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Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции

Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции

anastasiia_kn 487
Об этом полиция сообщила в Twitter.
Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции

Мужчина, подозреваемый в убийстве на пражском Ходове, был задержан местным подразделением оперативного реагирования в центре Амстердама около полуночи. Сейчас решается процесс передачи его чешской полиции. Об этом полиция сообщила в Twitter.

В четверг полиция объявила в розыск 26-летнего Йиржи А., который может быть вооружен и опасен.

Как мы писали ранее, задержанный подозревается в убийстве мужчины, обнаруженного в четверг утром в панельном доме на улице Бродскего в Праге 4.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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полиция Прага
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