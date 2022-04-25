Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции

Мужчина, подозреваемый в убийстве на пражском Ходове, был задержан местным подразделением оперативного реагирования в центре Амстердама около полуночи. Сейчас решается процесс передачи его чешской полиции. Об этом полиция сообщила в Twitter.
В четверг полиция объявила в розыск 26-летнего Йиржи А., который может быть вооружен и опасен.
Как мы писали ранее, задержанный подозревается в убийстве мужчины, обнаруженного в четверг утром в панельном доме на улице Бродскего в Праге 4.
Praha: Muž podezřelý z vraždy na Chodově byl včera před půlnocí zadržen v centru Amsterdamu tamní zásahovou jednotkou. V tuto chvíli probíhají úkony pro jeho vydání do ČR. #policiepha— Policie ČR (@PolicieCZ) April 23, 2022
Источник: prazska.drbna.cz
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