Пойман в Амстердаме: Подозреваемого в убийстве на Ходове скоро передадут чешской полиции

Об этом полиция сообщила в Twitter.

Мужчина, подозреваемый в убийстве на пражском Ходове, был задержан местным подразделением оперативного реагирования в центре Амстердама около полуночи. Сейчас решается процесс передачи его чешской полиции. Об этом полиция сообщила в Twitter.

В четверг полиция объявила в розыск 26-летнего Йиржи А., который может быть вооружен и опасен.

Как мы писали ранее, задержанный подозревается в убийстве мужчины, обнаруженного в четверг утром в панельном доме на улице Бродскего в Праге 4.

Praha: Muž podezřelý z vraždy na Chodově byl včera před půlnocí zadržen v centru Amsterdamu tamní zásahovou jednotkou. V tuto chvíli probíhají úkony pro jeho vydání do ČR. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) April 23, 2022

Источник: prazska.drbna.cz