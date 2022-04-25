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Паутина и куча тряпок в ресторанах. Пражская гигиена наложила штрафы на 400 тысяч крон

Паутина и куча тряпок в ресторанах. Пражская гигиена наложила штрафы на 400 тысяч крон

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Санитарно-гигиеническая станция столицы Праги опубликовала результаты за первые три месяца этого года. За указанный период проведено 263 проверки. В ходе них гигиенистам пришлось наложить 76 финансовых санкций за выявленные недостатки почти на 400 000 крон. По данным станции, это свидетельствует о постоянной необходимости государственного санитарного надзора.
Паутина и куча тряпок в ресторанах. Пражская гигиена наложила штрафы на 400 тысяч крон

Грязь и паутина

«Некоторые владельцы и работники предприятий общественного питания до сих пор не осведомлены о рисках и опасностях для здоровья, с которыми сталкиваются потребители, если те не соблюдают предписанные профилактические процедуры», — говорится в ежеквартальном отчете станции. Она также указала на несколько типичных ошибок, допускаемых владельцами.

Гигиенистам часто попадаются неухоженные заведения, где образуются скопления грязи и паутина. В этой среде присутствуют различные патогены, и риск их переноса на готовую пищу возрастает. Станция также обратила внимание на запущенное техническое состояние зданий, которое зачастую не позволяет даже провести надлежащую санитарную обработку.

 

Продукты хранятся в грязном холодильнике

В одном из заведений работники даже столкнулись с недостаточным очищением фруктов и овощей. Персонал утверждал, что в этом плане все в порядке. Однако в ходе проверки инспекторы обнаружили склад грязных тряпок и других средств для уборки в помещении, где готовится еда.

Гигиеническая станция также указала, что некоторые учреждения хранят или транспортируют продукты питания в грязных контейнерах или оборудовании. 

При использовании холодильников гигиенисты еще напоминают о необходимости правильного ухода за холодильниками и морозильниками. Регулярная разморозка необходима не только с энергетической точки зрения, но и создает возможность для тщательной очистки. «В то же время важно всегда правильно маркировать обработанные пищевые продукты перед хранением, чтобы можно было соблюдать их срок годности», — говорится в сообщении.

 

Общественность чаще всего поощряет проверки

Большую часть предложений получают пражские гигиенисты от числа недовольных посетителей. Из 263 проведенных проверок 51 – на основании присланных заявок. Чаще всего они указывали либо на недостаточную гигиену на объектах общественного питания, либо на несоблюдение чрезвычайных мер Минздрава.

По данным станции, очень важны проверки, которые будут проводить сотрудники на основании проблем со здоровьем посетителей. Таких проверок за три месяца было 24, из них в 11 случаях подозрения подтвердились.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
Прага рестораны Чехия
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