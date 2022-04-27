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CzechTourism ищет платежеспособных туристов

CzechTourism ищет платежеспособных туристов

420on.cz 324
​Гостиницы и пансионаты в чешских регионах заполнены чешскими туристами после ковидного перерыва. Однако пока чехи путешествуют, иностранных туристов в Чехии не хватает. Сокращение более платежеспособных туристов из-за рубежа беспокоит Прагу и крупные города.
Фото: Inna Bystrakova
CzechTourism ищет платежеспособных туристов

Весной 62% чехов планируют провести отпуск в своей стране. Согласно опросу агентства CzechTourism, они хотят провести в среднем восемь с половиной дней. Основные направления отдыха — туризм, спорт или езда на велосипеде. «Поэтому мы ожидаем рекордной посещаемости. Уже в прошлом году туризм в Чехии вышел на докризисный уровень, хотя до мая действовали карантинные меры», — сказал Ян Хергет, директор CzechTourism.

По словам министра регионального развития Ивана Бартоша, в этом году туризм не затронут меры борьбе с коронавирусом, но война в Украине имеет последствия для внутреннего въездного туризма. В настоящее время, например, Чехия не выдает виз туристам из России и Китая, которые являются одними из самых платежеспособных гостей.

По словам Хергета, до пандемии в Чехию приезжали 650 000 туристов из России, и столько же было китайских гостей. В прошлом году число россиян сократилось до 25 тысяч.

Из-за отсутствия этой категории иностранных туристов CzechTourism сосредоточится в первую очередь на других рынках, откуда туристы, желающие потратить более крупные суммы в Чешской Республике, едут в страну за впечатлениями. 80% средств будут направлены на рекламные кампании для британцев, американцев или Германии и других соседних стран, которые хотят приехать Чехию.

Из-за оттока иностранных туристов и карантина доходы от размещения и других услуг, связанных с туризмом, таких как прачечные и поставщики продуктов питания для ресторанов, резко упали. Если в 2019 году оборот от туризма в Чехии составил 300 миллиардов крон, что принесло государство 125 миллиардов крон в виде налогов и сборов, то в 2020 году, по данным CzechTourism, оборот составил только 161 миллиард крон. По словам Хергета, данные за прошлый год будут аналогичными.

Источник: idnes.cz

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туристы Туризм Россия Китай Чехия Прага
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