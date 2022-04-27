Новые квартиры в Праге продолжают дорожать: зимой средняя цена составляла 145 749 крон за м2

Цены на новые квартиры в Праге продолжают расти. В первом квартале этого года стоимость квартир в чешской столице выросла почти 30% в годовом исчислении в среднем до 145 749 крон за квадратный метр. С конца прошлого года цены выросли на 5,7%.

Об этом свидетельствуют результаты анализа девелоперских компаний Trigema, Skanska Reality и Central Group, согласно которому причиной подорожания квартир является снижение предложения, вызванное не только инфляцией и ипотечными ставками, но и ростом объемов строительных работ, материалов и энергии. Неопределенность, вызванная войной в Украине, отразилась и на ценах.

По итогам первого квартала желающие приобрести новое жилье могли выбирать из примерно 3200 новых квартир, что примерно на тысячу квартир меньше, чем год назад. «Предложение по-прежнему ужасно мало, и эта ситуация вряд ли изменится. Вот почему квартиры такие дорогие», — заявил сегодня журналистам председатель правления инвестиционной группы Trigema Марсель Соурал.

«В первом квартале предложение квартир было лишь немного дополнено, но для удовлетворения долгосрочных потребностей рынка оно должно было быть как минимум втрое больше», — сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska.

Анализ показал, что квартир с ценой ниже 100 000 крон за квадратный метр практически нет, наоборот, добавились квартиры с ценой выше 400 000 крон за квадратный метр. «Четыре года назад мы бы такого не предвидели. Если рост цен продолжится, то средний класс, вероятно, будет решать, покупать ли квартиру или арендовать, и наверно лучше арендовать», — сказал Соурал.

Кроме того, наибольший интерес вызывают квартиры меньшего размера (1+кк и 2+кк). Больше всего новых квартир строится в Праге 4, 5, 9 и 10. Самые низкие цены в Праге 8, где квадратный метр стоит около 139 000 крон.

«Мы два года жили в ковиде, который разорвал цепочки спроса и предложения и особенно ценовую стабильность. Экономика была забита большими деньгами, которые не покрываются рабочей силой. Еще один фактор — война на Украине, которая углубила неопределенность в том числе и на строительном рынке», — сказал Соурал.

По его словам, существенный вклад в подорожание квартир вносят цены на дефицитные материалы, которые резко растут. «Все товары расходуются бессмысленно. Производители и оптовики не только принимают во внимание энергию и труд, но и пользуются ситуацией, добавляя большую маржу и искажая ситуацию на рынке», — сказал Соурал.

По его словам, в долгосрочной перспективе ничего нельзя предсказать, однако цены на квартиры могут постепенно стабилизироваться. Однако есть необходимость стабилизировать цены на материалы, считает он.

Цены на старые, так называемые подержанные квартиры также выросли. В Праге их средняя цена продажи составляет 129 737 крон за квадратный метр. Это увеличивает интерес к аренде. Агенты по недвижимости RE/MAX зафиксировали значительный рост количества сдаваемых в аренду квартир в первом квартале года— на целых 20% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. «Спрос на аренду экстремальный, но это не просто война в Украине, это может быть и следствием того, что собственное жилье купить сложнее, люди не могут получить ипотечный кредит», — сообщили в RE/MAX.

Источник: ceskenoviny.cz

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