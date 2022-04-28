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Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье

Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье

420on.cz 1128
С приближением туристического сезона государство должно решить, где разместить беженцев из Украины. Многие из них живут в коммерческих зданиях, таких как отели или курортные дома, и их владельцы захотят сдавать недвижимость в аренду туристам летом. По словам вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана, до конца июня тысячи людей должны будут найти новое жилье.
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье

«Пока по моим оценкам это будут тысячи людей, я думаю, мы должны справиться. Однако не исключено, что ситуация будет более драматичной, например, где-то в летний сезон, когда кто-то еще захочет высвободить дополнительные мощности», — заявил Ракушан.

«У нас есть время до конца июня. Мы стараемся быть готовыми, чтобы никто не оказался на улице и нам не пришлось бы воспользоваться гуманитарным жильем», — добавил он.

Председателю Ассоциации регионов Чешской Республики и губернатору Южной Чехии Мартину Кубе (ODS) было поручено составить карту количества мест для беженцев в отдельных регионах в связи с заявлениями владельцев коммерческих объектов, которые не смогут дальше размещать беженцев.

«Цифры еще не готовы. От имени Южночешского края мы составили список из 250 человек, которых мы сможем разместить в рамках региональных возможностей. Обязательно найдутся регионы, где с этим не будет такой проблемы. Но для самых загруженных, а это Прага, Средняя Чехии и Южноморавский край, проблемы будут», — отметил Ракушан, который вчера встречался с губернаторами.

По словам главы Ассоциации регионов Чехии, будут сотни объектов в отдельных регионах, откуда придется переселяться беженцам.

«Это будут тысячи людей на всю республику, и их нужно будет куда-то переселить. Пока кажется, что это можно сделать в отдельных регионах, но со временем все меняется. Заключаются договоры с объектами, и сейчас никто вам точно не скажет, сколько это будет в отдельно взятом регионе или по всей Чехии», — заявил Куба.

Он должен назвать более точную цифру на следующем заседании Центрального кризисного штаба. «Но это будет своего рода плавающая цифра, а не окончательная», — предупредил Ракушан.

Его ведомство совместно с Министерством труда и социальных дел создало так называемый реестр средств размещения и поставщиков жилья. «Мы надеемся найти места в частном секторе. Во-вторых, государство пытается мобилизовать все свои возможности. 

«Государство не сможет обеспечить жильем 300 тысяч человек в запланированном году. Предполагается, что эти люди будут все чаще переходить на более самостоятельное экономическое существование в Чехии», — считает глава МВД Чехии.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы гостиницы туристы Чехия Прага недвижимость
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