Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье

«Пока по моим оценкам это будут тысячи людей, я думаю, мы должны справиться. Однако не исключено, что ситуация будет более драматичной, например, где-то в летний сезон, когда кто-то еще захочет высвободить дополнительные мощности», — заявил Ракушан.
«У нас есть время до конца июня. Мы стараемся быть готовыми, чтобы никто не оказался на улице и нам не пришлось бы воспользоваться гуманитарным жильем», — добавил он.
Председателю Ассоциации регионов Чешской Республики и губернатору Южной Чехии Мартину Кубе (ODS) было поручено составить карту количества мест для беженцев в отдельных регионах в связи с заявлениями владельцев коммерческих объектов, которые не смогут дальше размещать беженцев.
«Цифры еще не готовы. От имени Южночешского края мы составили список из 250 человек, которых мы сможем разместить в рамках региональных возможностей. Обязательно найдутся регионы, где с этим не будет такой проблемы. Но для самых загруженных, а это Прага, Средняя Чехии и Южноморавский край, проблемы будут», — отметил Ракушан, который вчера встречался с губернаторами.
По словам главы Ассоциации регионов Чехии, будут сотни объектов в отдельных регионах, откуда придется переселяться беженцам.
«Это будут тысячи людей на всю республику, и их нужно будет куда-то переселить. Пока кажется, что это можно сделать в отдельных регионах, но со временем все меняется. Заключаются договоры с объектами, и сейчас никто вам точно не скажет, сколько это будет в отдельно взятом регионе или по всей Чехии», — заявил Куба.
Он должен назвать более точную цифру на следующем заседании Центрального кризисного штаба. «Но это будет своего рода плавающая цифра, а не окончательная», — предупредил Ракушан.
Его ведомство совместно с Министерством труда и социальных дел создало так называемый реестр средств размещения и поставщиков жилья. «Мы надеемся найти места в частном секторе. Во-вторых, государство пытается мобилизовать все свои возможности.
«Государство не сможет обеспечить жильем 300 тысяч человек в запланированном году. Предполагается, что эти люди будут все чаще переходить на более самостоятельное экономическое существование в Чехии», — считает глава МВД Чехии.
Источник: novinky.cz
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