Расчет экспертов: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 33 909 крон, в Праге — 39 974 кроны

Такие показатели рассчитала команда экспертов платформы для минимальной достойной заработной платы. Сумма учитывает расходы на еду, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильную связь, интернет и небольшие сбережения, а также текущий рост цен в стране.
С учетом ожидаемой инфляции минимальный достойный заработок по итогам текущего года эксперты оценивают в 34 977 крон в регионах и 41 233 кроны — в Праге.
По данным Чешского статистического управления, средняя заработная плата в Чешской Республике в прошлом году достигла 37 839 крон до вычета налогов, в четвертом квартале — 40 135 крон.
Над концепцией минимального достойного заработка с 2016 года работали более двух десятков социологов, экономистов, социологов и политологов. Расчеты основывались на данных статистического управления, министерств и других ведомств. Они рассчитали вознаграждение за полный рабочий день для жителя страны, который кормит другого человека — ребенка или взрослого.
Согласно полученным данным, в прошлом году 41% из примерно 3,6 млн рабочих мест в частном секторе были ниже минимальной достойной заработной платы. Таким образом, около 1,5 млн человек (48% женщин и 35% мужчин) не получают этой суммы. В государственной сфере 17% работников зарабатывают меньше минимальной достойной заработной платы.
«Люди, которые не получали даже минимальной достойной заработной платы в последние годы или их доход был чуть выше этого уровня, теперь чрезвычайно уязвимы для быстрого роста цен на энергоносители и общей инфляции», — отмечают аналитики.
Минимальная заработная плата в прошлом году в Чехии составляла 15 200 крон. В этом году это 16 200 крон.
По мнению авторов исследования, необходимо дальнейшее увеличение заработка в Чехии. Они также рекомендуют компаниям гарантировать достойную оценку для получения государственных контрактов или субсидий. Предложение бесплатных или доступных услуг и товаров должно быть расширено.
Источник: ceskenoviny.cz
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