Расчет экспертов: минимальная достойная заработная плата в Чехии составляет 33 909 крон, в Праге — 39 974 кроны

Минимальная достойная заработная плата за полный рабочий день, чтобы покрыть потребности взрослого с ребенком, досуг и небольшие сбережения, должна составлять в Чехии 33 909 крон до вычета налогов. В Праге из-за более высоких затрат заработок должен быть 39 974 кроны.

Такие показатели рассчитала команда экспертов платформы для минимальной достойной заработной платы. Сумма учитывает расходы на еду, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильную связь, интернет и небольшие сбережения, а также текущий рост цен в стране.

С учетом ожидаемой инфляции минимальный достойный заработок по итогам текущего года эксперты оценивают в 34 977 крон в регионах и 41 233 кроны — в Праге.

По данным Чешского статистического управления, средняя заработная плата в Чешской Республике в прошлом году достигла 37 839 крон до вычета налогов, в четвертом квартале — 40 135 крон.

Над концепцией минимального достойного заработка с 2016 года работали более двух десятков социологов, экономистов, социологов и политологов. Расчеты основывались на данных статистического управления, министерств и других ведомств. Они рассчитали вознаграждение за полный рабочий день для жителя страны, который кормит другого человека — ребенка или взрослого.

Согласно полученным данным, в прошлом году 41% из примерно 3,6 млн рабочих мест в частном секторе были ниже минимальной достойной заработной платы. Таким образом, около 1,5 млн человек (48% женщин и 35% мужчин) не получают этой суммы. В государственной сфере 17% работников зарабатывают меньше минимальной достойной заработной платы.

«Люди, которые не получали даже минимальной достойной заработной платы в последние годы или их доход был чуть выше этого уровня, теперь чрезвычайно уязвимы для быстрого роста цен на энергоносители и общей инфляции», — отмечают аналитики.

Минимальная заработная плата в прошлом году в Чехии составляла 15 200 крон. В этом году это 16 200 крон.

По мнению авторов исследования, необходимо дальнейшее увеличение заработка в Чехии. Они также рекомендуют компаниям гарантировать достойную оценку для получения государственных контрактов или субсидий. Предложение бесплатных или доступных услуг и товаров должно быть расширено.

Источник: ceskenoviny.cz

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