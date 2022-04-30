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В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч

В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч

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На заседании горсовета Праги одобрили предложение, которое позволит домохозяйствам в муниципальных квартирах получать скидку на квартплату при размещении в них украинских беженцев. За каждого проживающего украинца домохозяйство получит скидку на арендную плату в размере одной тысячи крон, максимум до четырех тысяч в месяц за одну квартиру.
В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч

«Прага хочет предпринять этот шаг, чтобы мотивировать жильцов городских квартир оказывать помощь украинским беженцам». 

Эксперты считают недостаточным государственный взнос в размере трех тысяч крон в месяц за каждого размещенного беженца при лимите в 12 тысяч крон в месяц. По словам представителя муниципалитета, скидка будет предоставляться на время действия постановления. 

«В марте городской совет Праги призвал правительство увеличить солидарный взнос с трех тысяч крон до четырех тысяч крон на человека в соответствии с рекомендацией экспертного отчета PAQ Research. Однако правительство еще не пошло на этот шаг», — заявил представитель муниципалитета Вит Хофман.

Подать заявку могут только физические лица. Жильцы городских квартир теперь могут размещать беженцев у себя дома и получать солидарную помощь от государства. «Сегодняшнее решение совета поможет тем, кто готов это сделать, но их финансовое положение не позволяет им это сделать», — сказал Адам Забрански, советник по вопросам жилья. Арендаторы получат скидку на основании доказательства получения солидарного взноса в соответствии с постановлением правительства, при условии, что они сообщают об увеличении количества человек в домашнем хозяйстве. Только физические лица с действующим договором аренды могут подать заявку на скидку для арендной платы.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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недвижимость аренда недвижимости беженцы Прага
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