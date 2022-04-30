В Праге люди, разместившие беженцев в муниципальной квартире, получат скидку на квартплату до четырех тысяч

«Прага хочет предпринять этот шаг, чтобы мотивировать жильцов городских квартир оказывать помощь украинским беженцам».
Эксперты считают недостаточным государственный взнос в размере трех тысяч крон в месяц за каждого размещенного беженца при лимите в 12 тысяч крон в месяц. По словам представителя муниципалитета, скидка будет предоставляться на время действия постановления.
«В марте городской совет Праги призвал правительство увеличить солидарный взнос с трех тысяч крон до четырех тысяч крон на человека в соответствии с рекомендацией экспертного отчета PAQ Research. Однако правительство еще не пошло на этот шаг», — заявил представитель муниципалитета Вит Хофман.
Подать заявку могут только физические лица. Жильцы городских квартир теперь могут размещать беженцев у себя дома и получать солидарную помощь от государства. «Сегодняшнее решение совета поможет тем, кто готов это сделать, но их финансовое положение не позволяет им это сделать», — сказал Адам Забрански, советник по вопросам жилья. Арендаторы получат скидку на основании доказательства получения солидарного взноса в соответствии с постановлением правительства, при условии, что они сообщают об увеличении количества человек в домашнем хозяйстве. Только физические лица с действующим договором аренды могут подать заявку на скидку для арендной платы.
Источник: prazska.drbna.cz
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