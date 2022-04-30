Несовершеннолетний ребенок погиб во время гонок на грузовиках в Чехии

Несовершеннолетний ребенок погиб в субботу днем ​​во время гонок грузовиков — Truck Trial — в районе Кладно. Дело расследует полиция.

Трагедия произошла около часа дня в песчаном карьере в поселке Чернуц, где в субботу проходили гонки грузовых автомобилей по экстремальной местности.

«Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Врач констатировал смерть», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова.

«Во время гонки несовершеннолетний ребенок выбежал на трассу и был сбит проезжающей машиной. Полиция находится на месте и выясняет подробности», — заявила пресс-секретарь полиции Барбора Шневайс.

Гонки грузовиков по экстремальному бездорожью проходят в Чехии каждый год. Соревнования были запланированы на субботу и воскресенье, однако организатор мероприятия Богумил Баша сообщил, что из-за трагедии гонки отменены. Обстоятельства случившегося он не комментировал.

Источник: novinky.cz