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Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции

Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции

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Ожидается повышение цен на ряд товаров в сетевых магазинах модной одежды, в том числе в пражском ритейлере одежды со скидками Primark.
Primark в Праге поднимает цены на осенние коллекции

Цены на одежду будут расти в Primark, дисконтной сети, которая чуть меньше года назад открыла флагманский магазин на Вацлавской площади в Праге. В то время как продажи дисконтной сети одежды возвращаются к допандемическому уровню, теперь ей приходится сталкиваться с новым препятствием — инфляцией. В результате цены на вещи осенней и зимней коллекций вырастут во всех ее магазинах, в том числе и в пражском. 

Британская материнская компания Primark Associated British Food заявила, что продажи Primark вернулись к норме в Великобритании и Ирландии, но восстановление идет немного медленнее в магазинах континентальной Европы, включая Чешскую Республику. 

Primark особенно сильно пострадал от пандемии, потому что, в отличие от многих его конкурентов, у него нет интернет-магазина и практически не было продаж, когда ограничения Covid вынудили закрыть обычные магазины:

«Заглядывая в будущее, инфляционное давление таково, что мы не можем компенсировать его все за счет экономии средств, поэтому Primark будет осуществлять выборочное повышение цен в течение некоторых осенних месяцев».


Источник: expats.cz

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