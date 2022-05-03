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Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут

Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут

420on.cz 50
Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на многие сферы бизнеса, в том числе принесла неопределенность на рынке недвижимости. Это сильно повлияло на темпы строительства новых офисных зданий в прошлом году.
Чешские компании ищут офисы, арендные ставки растут

В течение года в Праге было завершено строительство только 56 500 квадратных метров офисных площадей в восьми зданиях, как новых, так и отремонтированных, что на 62% меньше, чем в предыдущем 2020 году. При этом прошлый год вошел в историю как третий наименее успешный год в современной истории рынка, и объем введенных в эксплуатацию помещений упал значительно ниже среднего десятилетнего показателя.

Однако, несмотря на низкий объем готовых офисов, рынок начал сокращаться. В то время как объем готовых помещений был очень ограничен, девелоперы значительно активизировались. В 2021 году в составе восьми офисных проектов было начато строительство 12 офисных зданий арендопригодной площадью 127 800 кв.м. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году. 

По итогам 2021 года общий объем незавершенного строительства увеличился до 195 200 квадратных метров, что на 43% больше, чем в конце предыдущего года, свидетельствуют данные Trend Report 2022.

«Однако в 2022 году мы ожидаем завершения только девяти офисных проектов общей площадью 76 300 квадратных метров, что все еще значительно ниже среднего показателя за десять лет. Только в 2023 году может быть завершено большее количество, то есть еще около 140 000 квадратных метров офисов, при условии соблюдения текущих запланированных сроков застройщиков», — сказал Ондржей Влк, руководитель отдела маркетинговых исследований международной консалтинговой компании Knight Frank.

Но из-за задержек с поставками материалов и услуг или нехватки рабочей силы, происходящих в настоящее время на строительном рынке, перспективы на будущее неопределенны.

Леош Андерле из девелоперской компании Sekyra Group привел конкретный пример того, как сейчас замедляется строительство коммерческих помещений. «Офисные здания, которые мы привыкли строить за восемнадцать месяцев, сегодня строятся за двадцать четыре месяца», — сказал он.

Компания миллиардера Лудка Секиры планирует построить, например, 8000 квадратных метров административных помещений в своем крупнейшем на сегодняшний день проекте Smíchov City. На первом этапе проекта строительства Rohan City, строительство которого началось в прошлом году, будет создано еще 30 000 квадратных метров административных площадей.

Именно сложности со снабжением в строительной отрасли и удорожание стройматериалов на десятки-сотни процентов постепенно отражаются на конечных ценах аренды в пражских офисах.

Самая высокая арендная плата в первом квартале этого года в настоящее время находится в центре города в диапазоне от 24 до 24,50 евро за квадратный метр в месяц, в других районах города — от 16 до 18 евро за квадратный метр в месяц и в 

Однако, несмотря на рост цен, по словам Йозефа Станка, аналитика компании Colliers, давно работающей на рынке офисной недвижимости, спрос на офисные помещения в Праге растет.

Чешские компании подтвердили, что даже после пандемии коронавируса, когда большая часть менеджеров работала удаленно из дома, что они по-прежнему хотят иметь собственное рабочее помещение.

Крупнейшей сделкой в ​​первом квартале 2022 года стало перезаключение договора аренды Seznam.cz в Кржижиковом дворце на Праге 5 (14 800 кв. м). Затем последовал договор предварительной аренды на время строительства в здании Red Court  в Праге 8, которое станет штаб-квартирой Czechoslovak Group (7 100 квадратных метров).

Третье по значимости перезаключение договора аренды произошло в первом квартале текущего года у фармацевтической компании MSD Czech Republic в здании Riverview (6800 кв. м).

Несмотря на высокий спрос, количество свободных офисов незначительно увеличилась — с 7,8% на конец 2021 года до 8,4% в первом квартале 2022 года. Общая площадь свободных офисов на конец квартала достигла 315 300 квадратных метров, из которых больше всего свободных площадей в Праге 4 (76 100 м2) и Праге 5 (46 300 м2). С другой стороны, меньше всего свободных площадей было в Праге 7 (9 500 м2) и Праге 10 (8 900 м2).

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
офисы строительство недвижимость Прага работа коронавирус Чехия
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