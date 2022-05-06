В доме, где 20 квартир пострадало от пожара в понедельник, нет электричества. Люди ищут новое жилье

Ремонт двадцати квартир на шестом и седьмом этажах дома, наиболее пострадавших от пожара, должен занять от шести до девяти месяцев. Поэтому мэрия предоставляет альтернативное жилье, для этих целей выделили двенадцать квартир, а остальные места для проживания для проживания были предложены городским округом. Некоторые люди, пострадавшие от пожара, нашли жилье самостоятельно.
Пресс-секретарь пражской пожарной охраны Катерина Суханска заявила во вторник, что причиной пожара в понедельник стала человеческая халатность. Причинён ущерб в размере около 100 миллионов крон.
Источник: prazska.drbna.cz
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