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В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву

В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву

420on.cz 349
Администрация Праги получила разрешение на строительство Дворецкого моста (Dvorecký most), который соединит район Злихов на Смиховской стороне и район Дворце на правом берегу Влтавы. Мост будет предназначен в основном для общественного транспорта, включая трамваи, а также для пешеходов и велосипедистов.
В Праге начнется строительство нового моста через Влтаву

«За три с половиной года мы нашли проектировщика, провели геологоразведку и начали выбирать подрядчика», — прокомментировал заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

Мост с элементами кубизма, проект которого был выбран на архитектурном конкурсе, проведет из Злихова от остановки «Lihovar» в Жлуте-Лазне на другом берегу к улице Еременкова.

Со стороны Смихова во время реконструкции линии уже была построена железнодорожная ветка.

Проектом строительства моста занимаются студии Tubes и Atelier6. Согласно тендеру, утвержденному в прошлом году, строительство должно было стоить 972 миллиона крон, но не исключено, что цена будет выше из-за текущей рыночной ситуации. Тендер на подрядчика идет с осени прошлого года, строительство должно начаться в этом году.

Мэр Зденек Гржиб добавил, что строительство может быть частично профинансировано из европейских фондов. Может быть выделена сумма до 500 миллионов крон.

Столица намерена использовать мост, который должен быть построен через три года, в том числе при последнем этапе реконструкции Баррандовского моста. Ремонт этого моста начнется в середине мая и рассчитан на четыре года.

Источник: novinky.cz

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мост Чехия Прага строительство архитектура
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