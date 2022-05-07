Арендная плата растет по всей Чехии, свободные квартиры исчезают

Интерес к аренде жилья в Чехии растет. Рост ипотечных кредитов и приток украинских беженцев, ищущих жилье в Чехии, отразились на рынке. Арендодатели уже заметили ограниченные предложения и рост цен.

Процентные ставки растут, ипотека дорожает, а цены на недвижимость продолжают расти. Это также оказывает давление на цены на аренду, спрос на жилье растет. Квартиры в аренду ищут все больше и больше людей, которые не могут получить ипотеку. В последние недели к ним также присоединились беженцы из Украины. При снижении предложения рост цен уже начинает проявляться.

По данным технологической компании Flat Zone, которая, в том числе, является дочерней компанией девелопера Trigema, в случае долгосрочной аренды в Праге предложение сократилось примерно на 2000 единиц (т.е. на 28%) за квартал.

«Годовая разница в предложении по аренде составляет около 66%. Кроме того, цена за квадратный метр увеличилась на 4% всего за один квартал, речь идет о 15-процентном росте в годовом исчислении», — сказал Вит Сурал, менеджер Flat Zone.

На рынок аренды, особенно в Праге, частично повлияла пандемия covid-19, когда люди отказались от арендованного жилья, и в то же время часть квартир освободили арендодатели краткосрочного жилья, такие как платформа Airbnb. Несмотря на это колебание, согласно данным Flat Zone, в настоящее время Прага имеет самое низкое предложение квартир в аренду за последние 7 лет.

Растущий интерес к аренде квартир, особенно в крупных городах, подтверждает и крупнейший чешский портал недвижимости Sreality.cz. «Количество поисковых запросов, направленных на аренду квартир, увеличилось на 11% в годовом исчислении в апреле 2022 года, а в марте — на 27%. Предложения на портале долго не держатся, и их количество уменьшается», — говорит Хана Контриш, менеджер отдела рекламных услуг Sreality.cz.

Например, в Праге количество предложений начало снижаться во время летних каникул прошлого года и продолжает снижаться после зимнего застоя. «Это, несомненно, связано с потребностью украинцев в поиске жилья, стоит отметить, что количество посетителей с украинских IP-адресов увеличилось в несколько раз», — добавляет менеджер.

Почему растет интерес к аренде?

Однако большая часть спроса также состоит из тех, кто сегодня не берет ипотеку. «Мы воспринимаем повышенный спрос на аренду как реакцию на рост процентных ставок и ужесточение условий ипотеки. Цены на недвижимость также являются проблемой, когда многие люди уже не могут позволить себе купить жилье», — объясняет Дагмар Шейбалова, пресс-секретарь агентства недвижимости Re/Max.

Предложение значительно и в регионах. Согласно данным Flat Zone, наибольшее снижение предложения в этом году произошло в Карловых Варах (37%), Пльзене (32%) и Средней Чехии (31%). Данные, из которых Flat Zone составляет анализ рынка недвижимости, исходят из систематического сбора информации из предложений девелоперских проектов и серверов недвижимости на чешском рынке.

Платформа недвижимости «Bezrealitky» также фиксирует падение предложения в регионах на треть.

«В регионах количество арендных квартир, как правило, минимально, и они не готовы к нынешнему росту спроса», — говорит Ян Шкрабанек, генеральный директор Bezrealitky.

Сокращение предложений на рынке уже замечают отдельные арендодатели, которые начинают адаптировать свои цены к ситуации. Арендная плата в Чехии в этом году растет и, по мнению агентств недвижимости, просто так не остановится.

«Мы ожидаем, что цены на аренду сейчас вырастут. Если владельцы квартир увидят, что можно арендовать дороже, они так и сделают», — говорит Дагмар Шейбалова из Re/Max.

Глава Bezrealitky ждет развития в том же направлении. По его словам, есть две основные причины. «Собственники, которые сейчас купили квартиры и теперь сдают их в аренду, должны увеличить цену, иначе сделка экономически не окупится. Это же касается людей, которые купили старую квартиру и сделали в ней ремонт. Каждое новое подписанное соглашение об аренде теперь будет иметь цену, значительно превышающую текущую среднюю», — сказал Ян Шкрабанек.

Источник: seznamzpravy.cz

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