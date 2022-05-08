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Администрация Праги ищет способ экспроприации российской недвижимости

Администрация Праги ищет способ экспроприации российской недвижимости

420on.cz 648
Пражские политики ищут способ экспроприации российской собственности. По словам мэра Праги 6 Ондржея Коларжа (TOP 09), это объекты, которые не находятся под дипломатической защитой — около 30-ти зданий, включая 250 квартир, которые продолжает сдавать в аренду российское государство. По мнению некоторых депутатов, это имущество могло быть использовано для восстановления Украины.
Администрация Праги ищет способ экспроприации российской недвижимости

В Праге 6 и 7около 240 квартир принадлежат России и расположены на чешских земельных участках. РФ приобрела их в 1968 году. Большинство арендаторов не являются дипломатами, Россия продолжает сдавать квартиры. Арендная плата вносится наличными в здании, отнесенном к федеральному предприятию Управления делами Президента Российской Федерации.

«Безусловно, будет уместно приобрести эти здания в общественное достояние для выполнения общественных задач», — сказал Коларж. Прага 6 ведет переговоры с Министерством иностранных дел. Арендаторы — в основном россияне — хотят оставаться в квартирах, в том числе из-за низкой арендной платы.

По данным мэрии, некоторые здания в собственности эксплуатируются с нарушением разрешительных документов. «Здание, которое русская община использует в качестве молитвенного дома, было сдано в эксплуатацию как автосалон, автосервис», — сказал Коларж.

Депутаты тоже хотят разобраться в ситуации. Они ищут способ приобрести недвижимость для Чехии в соответствии с международным правом. Возможен и специальный закон. «Я думаю, что если они (россияне) ведут агрессивную войну, то мы должны решить, например, если часть имущества не будет передана в фонд — чтобы оно в будущем использовалось для восстановления инфраструктуры Украины», предложил Павел Зацек, председатель комитета по безопасности Палаты депутатов ЧР.

«Возможно, гораздо более реалистично, если мы сможем количественно оценить ущерб, нанесенный Врбетице, и, возможно, этим имуществом компенсировать ущерб, нанесенный взрывом», — сказал министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Советники также рассматривают возможность экспроприации здания бывшей русской школы в Бубенече, где хотят разместить детей украинских беженцев. Окончательное решение будет принято после консультации с Министерством иностранных дел. Здание пустует после раскрытия дела Врбетице, когда большинству учителей также пришлось покинуть Чехию в рамках высылки дипломатов.


Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
недвижимость аренда недвижимости Прага Россия Украина Чехия
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