В Праге квартиры на вторичном рынке стали дороже жилья в новостройках

​Квартиры на вторичном рынке в Чехии в прошлом квартале пользовались высоким спросом — их средние цены достигли рекордного уровня. Причиной стала инфляция и рост ипотечных кредитов.

После небольшой стагнации в конце прошлого года рост цен на недвижимость снова резко ускорился. Средняя цена старой квартиры в Чешской Республике поднялась до рекордных 90 372 крон за квадратный метр в первом квартале года. Это следует из ежеквартального обзора рынка недвижимости EHS Real Estate Group, который основан на данных порталов Bezrealitky a Maxima Reality.

Рост цен на жилье по-прежнему был вызван инфляцией, которая оказывает значительное влияние на недвижимость, а также опасениями роста стоимости ипотечных кредитов. Для людей доступность собственного жилья становится все более отдаленной, а те, кто мог себе позволить покупку недвижимости, сделали это в прошлом квартале.

«Дискуссия, связанная с подорожанием ипотечных кредитов и вступившими в силу в апреле новыми правилами выдачи ипотеки, активизировала всех, кто задумывался о покупке собственного жилья. Так что даже пражские семьи, которые в прошлом году считали, что цены для них слишком высоки, смогли использовать свои сбережения», — объясняет Ян Шкрабанек, руководитель Bezrealitky.

В Праге средняя цена старой квартиры увеличилась до 120 тысяч крон за квадратный метр, по которой квартиры в новостройках продавались в конце 2020 года. Согласно анализу Trigema, Skanska и Central Group, средняя цена за квадратный метр пражских новостроек в первом квартале составила 112 233 кроны.

«Ножницы между ценами на новостройки и подержанные квартиры в Праге смыкаются уже давно. До пандемии разница в цене составляла около 15%, но постепенно они стали сближаться. Немного неожиданно, что цены пересеклись сейчас, с другой стороны, это логично. Спрос в первом квартале был очень высоким, поэтому люди начали переплачивать за старые квартиры, что создало местный пузырь», — говорит Шкрабанек.

По словам Шкрабанека, старые квартиры более доступны по сравнению с новостройками, поскольку их не так много покупают инвесторы. Для тех, кто хочет купить квартиру в Праге без особых проволочек, вторичка – единственный вариант.

Однако новые рекорды цен зафиксированы и в Брно, где средняя цена квартиры преодолела отметку в 90 000 крон за квадратный метр и достигла 92 100 крон. Отреагировали на рост и другие чешские города — средний региональный показатель поднялся до 76 966 крон на квадратный метр.

Однако Шкрабанек ожидает замедления рынка недвижимости в следующем квартале: «Спрос, вероятно, был сконцентрирован на рынке в течение обоих кварталов, поэтому вместо ожидаемой стагнации домохозяйствам пришлось доплачивать. Это, конечно, дает хорошие основания для предположения, что в следующем квартале ситуация будет спокойнее».

Источник: cc.cz

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