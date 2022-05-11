2,8 млн туристов побывали в Чехии в первом квартале — в 10 раз больше, чем в прошлом году

Из-за рубежа прибыло около 886 тысяч туристов, что в 16 раз больше, чем в первом квартале 2021 года. Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением. За первые три месяца туристы провели в гостиницах и пансионатах 7,9 млн ночей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Доходы в сфере услуг выросли на 12,5% в первом квартале, а в сфере услуг, связанных с туризмом, они даже увеличились в несколько раз. Однако они все еще не достигли уровня, который был до пандемии COVID-19
«Посещаемость значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, но база сравнения находится на низком уровне из-за прошлогодних пандемических ограничений», — говорит руководитель отдела статистики ČSÚ Павел Ванчура. В первом квартале 2019 года в Чехии побывало четыре миллиона туристов, среди которых преобладали гости из-за рубежа.
Турфирмы, туристические агентства и другие компании, оказывающие услуги в сфере размещения, зафиксировали рост продаж на 199% в начале этого года по сравнению с прошлым годом. Продажи услуг по размещению, еды и напитков выросли на 105,9%.
Источник: ceskenoviny.cz
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