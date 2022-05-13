Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.0
USD
23.66
RUB
0.34
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах

Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах

420on.cz 1
Удорожание собственного жилья, растущие процентные ставки и неопределенность — это основные причины повышенного интереса к арендному жилью. Все больше и больше девелоперов строят новые проекты, стремясь не продать, а сдать в аренду — в основном в Праге.
Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах

Зузана Худоба ранее работала в девелоперских компаниях. Затем она основала собственную компанию, а сейчас консультирует застройщиков, куда инвестировать и как организовать правильный выбор квартир. По ее словам, даже крупные игроки все чаще ищут проекты, ориентированные на аренду жилья.

«Тенденция такова, что количество сдаваемых в аренду жилых домов начинает увеличиваться в их портфолио. Это общая ситуация на рынке, которая сложилась из-за роста цен на недвижимость и процентных ставок. За последние полгода спрос на арендное жилье только в Праге вырос более чем на четверть», — говорит исполнительный директор компании BTR Зузана Худоба, добавляя, что также отражается приток украинских беженцев. в интересах.

«Я думаю, что это один из факторов, но эта тенденция была еще до начала войны в Украине. Квартиры, которые мы выставляем на рынок, уходят в течение недели, сдается сразу», — поясняет она, добавляя, что арендаторы «борются» квартиры.

«У нас есть определенные процессы. Мы хотим, чтобы клиент подписал договор и внес залог, первую арендную плату, однако некоторые клиенты приезжают на осмотр уже с наличными деньгами и хотят сразу заселиться в квартиру», — описывает она. Средняя стоимость аренды квартир в Праге сейчас составляет 300 крон в за квадратный метр, в новых проектах — уже около 400 крон. Аналитики полагают, что в этом году цены продолжат расти. 

Опрос BTR показал, что 53% людей хотели бы заниматься фитнесом в доме, 35% хотели бы посещать сауну и менее трети также хотели бы каршеринга или уборки квартиры. Около 25% опрошенных хотели бы иметь в доме прачечную, химчистку, массаж, детский уголок. 

«Для проектов в Великобритании, в Америке эти дополнительные услуги довольно распространены. Вот мы и в начале этого пути. Такая квартира с услугами и без может отличаться на 30% по сумме арендной платы», — подсчитывает Зузана Чудоба.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
квартиры аренда недвижимости Чехия Прага беженцы строительство цены
Читайте
по теме 
Как в Чехии съехать со съемной квартиры правильно и нужно ли то-то подписывать?
12.05.2022 17:37 Общество
Как в Чехии съехать со съемной квартиры правильно и нужно ли то-то подписывать?
12789
Украинская семья заплатила мужчине в Праге аренду квартиры за два месяца. Деньги пропали, жилья нет.
05.05.2022 09:38 Общество
Украинская семья заплатила мужчине в Праге аренду квартиры за два месяца. Деньги пропали, жилья нет.
4442
Новые квартиры в Праге продолжают дорожать: зимой средняя цена составляла 145 749 крон за м2
27.04.2022 15:08 Экономика
Новые квартиры в Праге продолжают дорожать: зимой средняя цена составляла 145 749 крон за м2
1943
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
14.04.2022 14:46 Экономика
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев
1083
Последние новости:
13
мая
Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней
13.05.2022 08:17 Общество
Начинается ремонт Баррандовского моста. Самыми сложными для водителей будут первые десять дней
124
12
мая
Чешские вузы должны предложить россиянам и белорусам альтернативу при обучении
12.05.2022 20:41 Общество
Чешские вузы должны предложить россиянам и белорусам альтернативу при обучении
2215
Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон
12.05.2022 20:29 Общество
Печальный рекорд: мошенники выманили у жительницы Чехии 4,5 миллиона крон
551
Сокращается количество студентов технических специальностей. В 2021 году их стало даже меньше, чем будущих медиков
12.05.2022 17:24 Общество
Сокращается количество студентов технических специальностей. В 2021 году их стало даже меньше, чем будущих медиков
639
Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами
12.05.2022 15:06 Общество
Коррупция в автошколе: Полиция Чехии разыскивает водителей с купленными правами
1192
Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы
12.05.2022 14:40 Общество
Полиция задержала 205 человек, которые нелегально перевозили беженцев через границы
1367
В Чехии обнаружена дифтерия
12.05.2022 12:51 Общество
В Чехии обнаружена дифтерия
1701
В Чехии во время земляных работ нашли 2000 боевых гранат и гранатометы
12.05.2022 11:49 Общество
В Чехии во время земляных работ нашли 2000 боевых гранат и гранатометы
666
Женщина упала со скалы в Дивоке Шарке. Полиция считает, что она спрыгнула сама
12.05.2022 11:36 Общество
Женщина упала со скалы в Дивоке Шарке. Полиция считает, что она спрыгнула сама
891
ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало
12.05.2022 11:19 Общество
ВИДЕО: Пожарные разбили в Трое палаточный городок на сто пятьдесят мест для беженцев. Волонтеры считают, что этого мало
881


Мобильная версия