Квартира в аренду исчезает за неделю. Люди ходят на осмотры с деньгами в карманах

Удорожание собственного жилья, растущие процентные ставки и неопределенность — это основные причины повышенного интереса к арендному жилью. Все больше и больше девелоперов строят новые проекты, стремясь не продать, а сдать в аренду — в основном в Праге.

Зузана Худоба ранее работала в девелоперских компаниях. Затем она основала собственную компанию, а сейчас консультирует застройщиков, куда инвестировать и как организовать правильный выбор квартир. По ее словам, даже крупные игроки все чаще ищут проекты, ориентированные на аренду жилья.

«Тенденция такова, что количество сдаваемых в аренду жилых домов начинает увеличиваться в их портфолио. Это общая ситуация на рынке, которая сложилась из-за роста цен на недвижимость и процентных ставок. За последние полгода спрос на арендное жилье только в Праге вырос более чем на четверть», — говорит исполнительный директор компании BTR Зузана Худоба, добавляя, что также отражается приток украинских беженцев. в интересах.

«Я думаю, что это один из факторов, но эта тенденция была еще до начала войны в Украине. Квартиры, которые мы выставляем на рынок, уходят в течение недели, сдается сразу», — поясняет она, добавляя, что арендаторы «борются» квартиры.

«У нас есть определенные процессы. Мы хотим, чтобы клиент подписал договор и внес залог, первую арендную плату, однако некоторые клиенты приезжают на осмотр уже с наличными деньгами и хотят сразу заселиться в квартиру», — описывает она. Средняя стоимость аренды квартир в Праге сейчас составляет 300 крон в за квадратный метр, в новых проектах — уже около 400 крон. Аналитики полагают, что в этом году цены продолжат расти.

Опрос BTR показал, что 53% людей хотели бы заниматься фитнесом в доме, 35% хотели бы посещать сауну и менее трети также хотели бы каршеринга или уборки квартиры. Около 25% опрошенных хотели бы иметь в доме прачечную, химчистку, массаж, детский уголок.

«Для проектов в Великобритании, в Америке эти дополнительные услуги довольно распространены. Вот мы и в начале этого пути. Такая квартира с услугами и без может отличаться на 30% по сумме арендной платы», — подсчитывает Зузана Чудоба.

Источник: novinky.cz